新竹頭前溪雜草火警延燒10多小時 臭味飄散居民難耐

新竹縣台68快速道路芎林往竹東方向約16公里處旁的一處草地昨晚發生火災，不少民眾開車經過都從橋上看到遠處大火，看起來火勢驚人，由於起火點在河道中央的雜草，消防人員只能用高空灑水控制火勢，從昨晚約6點半一直到今天上午10點多，火勢才大致撲滅，並於現場警戒中；這場火警也造成附近居民整晚聞到刺鼻臭味，痛罵「快中毒了」。

消防局表示，昨天晚上6點23分接獲民眾報案，消防人員趕抵現場後，發現起火點在頭前溪河道中央的雜草，不過由於風力強勁加上現場雜草眾多，火勢不斷向兩側擴散延燒，由於起火點在河中央，現場水線、滅火設備無法到達，一度造成救火困難。

由於無法進入起火點，消防車及人員只能在68快速道路、北二高附近的邊線，用高空灑水控制火勢，消防第二大隊出動竹東、二重、芎林三個分隊的人力，從昨晚接獲報案起一直到今天上午撲滅火勢，這起雜草火警延燒10幾個小時，三個分隊的消防員輪班在現場待命。

二重埔一帶也因火災，飄散臭煙味一整晚，不少民眾紛紛上網發問，表示「吸到好想吐」、「我都快中毒了，全部窗戶關起來還有異味」，也有網友回應看到頭前溪河岸邊有「一長條火線」，才知是因附近發生火災。