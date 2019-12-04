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滑板男自隧道頂一躍而下 復北地下道竟成競技場

2019-12-04 13:22聯合報 記者郭頤／台北即時報導

Red Bull Skateboarding(紅牛滑板)昨在臉書貼出一段約21分鐘的影片，影片中有一名外籍男子從台北復北地下道出口處間的斜坡(大直橋端)，踩著滑板一躍而下，驚人舉動引起網民關注，也令人擔心若動作失敗，後果恐不堪設想。對此，警方表示，民眾使用滑板車時視為一般行人，若有足以阻礙交通情形，將可依法開罰300元罰鍰，後續也將追查該名外籍男子身分予以開罰。

滑板是刺激又富有挑戰性的極限運動，街頭上的滑板玩家經常利用街道上各種設施大玩創意、練習玩板技巧，但若是挑選的地點具有爭議，恐怕不只會影響到用路人，也可能誤觸法規。

Red Bull Skateboarding昨在臉書上傳的影片中，約影片6分09秒開始，有名外籍男子站在連接台北市復興北路和大直橋的復北地下道隧道口間(大直橋端)，試圖從隧道口頂端，沿著隧道口間的斜坡一路滑下，影片中甚至一度遭警方、救護人員關切，但最後該男仍成功滑下坡道，滑下瞬間還有一輛貨車剛好駛出隧道口，2車並行的畫面相當驚險。

Red Bull Skateboarding在臉書上表示，這支影片是過去10個月以來，他們在世界各國尋覓獨一無二的玩板地點。影片中不乏各國的巷弄街道、樓梯斜坡和建築物等，都是滑板玩家大秀美技的地點，而台灣也是他們這次旅行的其中一站。

該影片曝光後也引來台灣網友討論，有網友在PTT發文留言表示，「要是沒成功不知道算誰倒楣」、「影片轉給柯P，應該很快裝上鐵刺了」、「貨車司機應該會嚇一跳」，高危險性的動作讓不少民眾擔憂交通安全，就害怕有個萬一造成憾事發生。

對此，警方說明，因滑板不是動力機械，視為一般行人，該外籍男恐已觸犯《道路交通管理處罰條例》第78條第4款，「於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通。」，可依法開罰300元罰鍰。

警方表示，除加強復北地下道周邊巡邏執法外，後續也將追查該名外籍男子身分，予以開罰。

Red Bull Skateboarding(紅牛滑板)昨在臉書貼出一段約21分...
Red Bull Skateboarding(紅牛滑板)昨在臉書貼出一段約21分鐘的影片，影片中有一名外籍男子從台北復北地下道出口處間的斜坡(大直橋端)，踩著滑板一躍而下，驚人舉動引起網民關注。圖／翻攝自Red Bull Skateboarding臉書
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Red Bull Skateboarding(紅牛滑板)昨在臉書貼出一段約21分...
Red Bull Skateboarding(紅牛滑板)昨在臉書貼出一段約21分鐘的影片，影片中有一名外籍男子從台北復北地下道出口處間的斜坡(大直橋端)，踩著滑板一躍而下，驚人舉動引起網民關注。圖／翻攝自Red Bull Skateboarding臉書
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Red Bull Skateboarding(紅牛滑板)昨在臉書貼出一段約21分...
Red Bull Skateboarding(紅牛滑板)昨在臉書貼出一段約21分鐘的影片，影片中有一名外籍男子從台北復北地下道出口處間的斜坡(大直橋端)，踩著滑板一躍而下，驚人舉動引起網民關注。圖／翻攝自Red Bull Skateboarding臉書
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Red Bull Skateboarding(紅牛滑板)昨在臉書貼出一段約21分...
Red Bull Skateboarding(紅牛滑板)昨在臉書貼出一段約21分鐘的影片，影片中有一名外籍男子從台北復北地下道出口處間的斜坡(大直橋端)，踩著滑板一躍而下，驚人舉動引起網民關注。圖／翻攝自Red Bull Skateboarding臉書
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