併排停車遭人檢舉挨罰 女子申訴後罰款反提高3倍

鄭姓女子遭民眾錄影檢舉違規停車，她提申訴，認為只是暫時停車讓車上乘客下車，但是，員警調閱檢舉人提供的原始錄影違規影片，發覺鄭女並排停車逾3分鐘，將原本開出的舉發違規理由「併排臨時停車」，更改為「並排停車」，罰款由600元提高為2400元，反而罰得更多。

高雄市警三民二分局接獲交通違規檢舉，指鄭女的休旅車8月間在高雄市三民區河堤路停規停車，警方即依據檢舉照片，對鄭女開出「併排臨時停車」罰單。鄭女收到罰單後，10月3日向高雄市交通事件裁決中心申訴，稱是停車要讓車上乘客下車，且對當地路況不熟，不是刻意「併排臨時停車」，要求警方查明事實。

三民二警分局檢視檢舉人提供的檢舉違規影片，發現鄭女的休旅車並排停車時間超過3分鐘，不應以「併排臨時停車」罰600元來舉發違規，而應以「並排停車」罰2400元來開罰單，便將更改舉發理由寄通知書給鄭女。