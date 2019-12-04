彰化祖孫台中看病走散迷途 暖警拼湊線索助團圓

彰化縣九旬的洪姓老嬤前天上午帶著孫女前往台中市看病，未料二人因故走散，台中市第四警分局巡邏時，先發現洪姓老嬤疑似迷途，將她帶回派出所協助，未料事隔一小時後，又在同一個路段發現另名洪姓女子也通報迷途，警方在言談中發現，洪女與稍早迷途的老嬤疑有親戚關係，因此也帶回派出所，祖孫二人在派出所團圓，警方查出二人是祖孫關係後，循線通知家屬，但洪家屬無法到台中接回二人，警方秉持為民服務態度，將二人載回彰化縣的住處，避免二人再發生危險。

台中市第四警分局黎明所表示，巡佐黃炳欽、警員蔡昀穎前天中午12時許接獲報案，洪姓老嬤（92歲）在南屯區向上路迷路，警方到場詢問老嬤姓名、年籍等資料，老嬤都語焉不詳，因此先將老嬤帶返所休息，希望透過人臉辨識或失蹤人口通報，尋找老嬤身分。

但過了一個多小時後，另名洪姓女子（42歲）也被人通報迷途，警方到場發現，洪女有身心障礙，語言表達能力不佳，但言談中得知，她與祖母到台中看醫生而迷路，警方研判與稍早迷途的老嬤應有關連，因此帶回派出所。

洪女被帶回派出所後，就與洪姓老嬤相認，警方透過洪女身上的身心障礙手冊及證件，順利聯絡到另名老嬤的孫女，不過家屬當時無交通工具，無法前往台中接人，警方認為洪女與老嬤二人狀況不佳，擔心二人外出又有危險，因此秉持著為民服務、關懷弱勢的精神，開車載二人返回彰化縣的住處。