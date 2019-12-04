親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

國造潛艦非錢坑：成本雖高，但其長遠價值無可替代

網軍idcc來自綠委辦公室？黃國書：不曾跟楊蕙如合作

彰化祖孫台中看病走散迷途 暖警拼湊線索助團圓

2019-12-04 12:58聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣九旬的洪姓老嬤前天上午帶著孫女前往台中市看病，未料二人因故走散，台中市第四警分局巡邏時，先發現洪姓老嬤疑似迷途，將她帶回派出所協助，未料事隔一小時後，又在同一個路段發現另名洪姓女子也通報迷途，警方在言談中發現，洪女與稍早迷途的老嬤疑有親戚關係，因此也帶回派出所，祖孫二人在派出所團圓，警方查出二人是祖孫關係後，循線通知家屬，但洪家屬無法到台中接回二人，警方秉持為民服務態度，將二人載回彰化縣的住處，避免二人再發生危險。

台中市第四警分局黎明所表示，巡佐黃炳欽、警員蔡昀穎前天中午12時許接獲報案，洪姓老嬤（92歲）在南屯區向上路迷路，警方到場詢問老嬤姓名、年籍等資料，老嬤都語焉不詳，因此先將老嬤帶返所休息，希望透過人臉辨識或失蹤人口通報，尋找老嬤身分。

但過了一個多小時後，另名洪姓女子（42歲）也被人通報迷途，警方到場發現，洪女有身心障礙，語言表達能力不佳，但言談中得知，她與祖母到台中看醫生而迷路，警方研判與稍早迷途的老嬤應有關連，因此帶回派出所。

洪女被帶回派出所後，就與洪姓老嬤相認，警方透過洪女身上的身心障礙手冊及證件，順利聯絡到另名老嬤的孫女，不過家屬當時無交通工具，無法前往台中接人，警方認為洪女與老嬤二人狀況不佳，擔心二人外出又有危險，因此秉持著為民服務、關懷弱勢的精神，開車載二人返回彰化縣的住處。

台中市第四警分局黎明派出所長林澤聰說，家屬應多關心高齡長者，可多多善用識別手環、衣物縫上聯絡電話等，方便聯絡家屬，以便於走失時能有助於快速找到回家的路。

台中市第四警分局黎明所前天中午協助彰化縣一對迷途祖孫返家。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局黎明所前天中午協助彰化縣一對迷途祖孫返家。圖／第四警分局提供
分享
台中市第四警分局黎明所前天中午協助彰化縣一對迷途祖孫返家。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局黎明所前天中午協助彰化縣一對迷途祖孫返家。圖／第四警分局提供
分享

台中市人臉辨識

延伸閱讀

黎明將至！李佳芬：我管你怎麼黑、我就是不怕黑

林金連質疑重劃有弊要求撤銷 中市府：依法行政

「撐香港‧要自由」演唱會南北串連 民眾：香港...

香港今復課 示威者發起「黎明行動」癱瘓交通

相關新聞

大甲警推車移置違停電動機車 移工誤為失竊報警挨罰

2019-12-04 11:46

影／真理褲妹超軟Q 「真人夾娃娃」實境秀鑽洞偷竊

2019-12-04 10:04

不菸不酒無心臟病史…台南壯年員警猝死 留下一對求學子女

2019-12-04 09:43

疑不滿橫刀奪愛持棍棒毆打 被害男子頭部重傷昏迷不醒

2019-12-02 20:48

自撞分隔島 號誌桿切開轎車

2019-12-04 00:26

慣竊為買毒缺錢 竟對路旁車輛下手

2019-12-04 13:46

新竹頭前溪雜草火警延燒10多小時 臭味飄散居民難耐

2019-12-04 13:23

婦人外出收取廟慶禮金 遭歹徒盯上竊得50萬逃逸

2019-12-04 13:23

滑板男自隧道頂一躍而下 復北地下道竟成競技場

2019-12-04 13:22

併排停車遭人檢舉挨罰 女子申訴後罰款反提高3倍

2019-12-04 13:21

機車騎士閃避路上掉落貨物 不慎摔車左腳受傷

2019-12-04 12:21

台東水泥預拌車失火 幸無人傷亡

2019-12-04 12:00

泰山黃牌重機迎面對撞貨車 騎士送醫不治

2019-12-04 11:17

新莊深夜住宅火警 住戶供稱心情不好點燃床墊

2019-12-04 10:34

強浪未出海驅趕陸船 海委會：我們的命不是命嗎

2019-12-03 23:46

孝恩獎大咖雲集 齊為身障朋友發聲

2019-12-03 21:54

等著開張 西濱鹿港到伸港北上區間測速系統完成了

2019-12-03 21:23

嘉市警局智慧巡邏箱升級 年省10萬張用紙

2019-12-03 19:12

行駛快速道路竟開進側溝 車內3人飽受驚嚇幸好輕傷

2019-12-03 18:15

轎車自撞分隔島 交通標誌桿插入車內

2019-12-03 17:33

警方網友相互合作 白河警成功尋獲87歲失智老翁

2019-12-03 16:49

車禍有人受傷變車損？網友疑數據美化 警：系統出錯

2019-12-03 16:38

六旬阿嬤領92萬疑遭詐騙 警趕到驚覺「真是買房款」

2019-12-03 15:29

出殯靈車火燒車 撲滅時間巧合都是「3」

2019-12-03 15:27

影／退伍士官醉倒路邊警叫不醒 一聽「學長」瞬間爬起

2019-12-03 14:50

影／身障人士酒後超商外咆哮 與男子起口角糾紛

2019-12-03 14:09

疑似與同學發生爭執 小六童意外墜樓送醫急救

2019-12-03 14:08

網路認識正妹說想不開 男子同情想寄點數遇警被阻

2019-12-03 13:41

恐怖情人電線綁手腳被困3樓 家人電話聽出端倪立報警

2019-12-03 13:38

培訓法律人逾一甲子 司法官學院新增二辦

2019-12-03 13:00

烏日大橋砂石車與機車事故 騎士左大腿被輾過送醫

2019-12-03 13:00

U值媒／0到6歲國家養 是有害台灣的政策？

2019-12-03 12:38

大型重機台七乙線壓車 失控衝滑對向車道洗溝

2019-12-03 12:19

外地民眾遊仙草花節忘記車停哪 楊梅警協助10分鐘尋回

2019-12-03 12:17

台中車禍廂型車頭幾乎撞毀駕駛輕傷 他有繫安全帶

2019-12-03 12:15

影／台中男撿人皮包拿走1.2萬 還用卡預借現金被抓包

2019-12-03 10:43

通緝犯遇警攔檢 撞警車逃逸4小時落網

2019-12-03 10:41

男闖焿子坪野溪溫泉燙傷 2救護員救援雙腳遭殃 3人送醫

2019-12-03 10:29

直角大轉彎後離奇自撞 廂型車駕駛命危搶救中

2019-12-03 10:06
看更多

熱門文章

不菸不酒無心臟病史…台南壯年員警猝死 留下一對求學子女

2019-12-04 09:43

影／退伍士官醉倒路邊警叫不醒 一聽「學長」瞬間爬起

2019-12-03 14:50

萌妹「澡洗一半濕身取餐」 外送員上網曝小劇場：一起洗？

2019-12-03 20:41

車禍有人受傷變車損？網友疑數據美化 警：系統出錯

2019-12-03 16:38

等著開張 西濱鹿港到伸港北上區間測速系統完成了

2019-12-03 21:23

失戀女訂炸雞外送 包裝上寫4字讓她感動淚崩

2019-12-03 15:45

影／真理褲妹超軟Q 「真人夾娃娃」實境秀鑽洞偷竊

2019-12-04 10:04

影/ 嘉義青年設博弈網站開麥拉倫 地下匯兌39億

2019-12-04 12:10

苗警桃園攻堅破門赫見衝鋒槍 開1槍逮12人起出4支槍

2019-12-03 17:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top