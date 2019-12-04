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台東水泥預拌車失火 幸無人傷亡

2019-12-04 12:00聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

台東知本路一段569巷今天早上1輛水泥預拌車原本進行施工，突然不明原因車輛起火，還延燒一旁工寮，警消據報趕抵滅火，所幸沒有造成人員傷亡。火燒車原因警消進一步調查。

台東縣消防局指出，這起火燒車意外發生在早上9點多，報案人稱在施工的水泥預拌車突然起火，沒有人受傷，即派遣知本分隊前往佈線搶救，很快就侷限火勢，但車輛剩焦黑骨架，還波及一旁工寮。

台東知本路一段569巷今天早上1輛水泥預拌車原本進行施工，突然不明原因車輛起火，...
台東知本路一段569巷今天早上1輛水泥預拌車原本進行施工，突然不明原因車輛起火，還延燒一旁工寮，所幸沒有造成人員傷亡。記者尤聰光／翻攝
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火燒車台東

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