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大甲警推車移置違停電動機車 移工誤為失竊報警挨罰

2019-12-04 11:46聯合報 記者游振昇／台中即時報導

台中市許多火車站附近，以前假日常被違規停放電動機車和自行車，警方無車牌可查車主告發，加強宣導後，違停情形減少，大甲警方執法更有力，假日到大甲火車站前看到違停電動機車，員警就推著4輪推車，二警合力將違停電動機車推回派出所，等車主著急跑到派出所報案說機車失竊，員警再安撫「在這啦」，先開違停罰單300元，再讓車主領回機車，多數車主是移工。

警方表示，民眾原本反映，在大甲和清水等地火車站前，假日常有違停的電動機車和電動自行車，警方在現場設警告標示宣導，並會同相關單位增畫紅線禁止臨停等措施後，火車站前違停情形明顯減少，但仍有少數違停。

上周日，大甲火車站前有電動機車違停，大甲派出所員警到場，因電動機車和電動自行車無車牌可查車主身分，無法立即開單並通知，員警先從大甲派出所推著推車到火車站前，二名警察合力抬上違停電動機車和自行車，推回派出所待車主認領，熱心民眾看到後，拍照上傳臉書我愛大甲2，提醒車主，讓大家知道車站前不能違停。

警方表示，違停車主搭火車到大甲站後，有車主是移工，發現自己的電動機車和自行車不見，以為被偷，跑到車站附近的大甲派出所報案，員警帶他到車棚指認，確認是違停車輛，派出所內設有一站式服務台，開場開罰單後，讓移工領回車，另一種便民服務。

台中市大甲警分局移置違規停在大甲火車站前的電動機車，等車主來領再罰300元，目前...
台中市大甲警分局移置違規停在大甲火車站前的電動機車，等車主來領再罰300元，目前還有二輛車待認領。記者游振昇／攝影
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台中市大甲警分局移置違規停在大甲火車站前的電動機車，等車主來領再罰300元。圖／...
台中市大甲警分局移置違規停在大甲火車站前的電動機車，等車主來領再罰300元。圖／取自臉書我愛大甲2
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違停車主電動機車

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