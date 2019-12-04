泰山黃牌重機迎面對撞貨車 騎士送醫不治

新北市泰山區大科路今天上午9時30分發生嚴重車禍，1名28歲傅姓男子騎乘黃牌重機往林口方向上山，在一處彎道滑倒衝往對向車道，被31歲張姓司機駕駛的貨車迎面撞上，送醫途中已無生命跡象，經醫院搶救無效。

監視器拍到當時上山的汽機車頗多，下山方向則只有2輛貨車通行，車速正常。黃牌重機突然在轉彎時高速滑倒，騎士順勢被機車往前推行，迎面撞上貨車，騎士疑被貨車左前輪輾過，躺在車底左後輪前方。

消防隊趕抵時，傅姓機車騎士已無生命徵象，趕緊由救護車送到林口長庚醫院，經急救後不治，車禍詳細原因尚待警方進一步鑑識調查。