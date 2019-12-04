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外型酷似「劉以豪」 車手詐130萬元遭起訴

2019-12-04 11:13聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

曾就讀輔仁大學體育系、外形酷似藝人劉以豪的楊姓男子，畢業後加入詐騙集團擔任車手，以「死轉手」方式將款項交付上手。台北地檢署查出楊男涉犯案件至少5件，盜領金額高達130萬多元，他到案後坦承犯行，昨依詐欺等罪起訴。

身高187公分的楊姓男子，打過輔大籃球超級盃，長相酷似「最萌男友」藝人劉以豪，外型高大帥氣，偶爾會接走秀。檢警調查，今年6月間，楊男加入詐騙集團擔任車手，負責去ATM領款，以「死轉手（dead drop）」手法將款項交付集團上手。

詐騙集團機房以「健保卡被盜用涉及刑事案件，帳戶需要監管」等傳統話術，鎖定高齡者犯案，待被害人上鉤便通知楊男等車手與被害人面交，取得存簿、金融卡再到超商等ATM盜領。

楊男接著將所得款項依上手指示，把款項一部分收進口袋，一部分帶到京站等百貨商場，放在指定的廁所內便離開。事後，詐騙集團會派專人前往收款。楊男在高雄被逮補，一度遭收押。

檢方查出，楊男在1個月內犯下5件案件，金額高達130萬多元，每次可獲得8000至10000元不等薪資。據了解，楊男坦承犯行，供稱自己是透過親友介紹打工機會，才加入詐騙集團。檢方昨依詐欺等罪將他起訴。

台北地檢署。本報資料照片
台北地檢署。本報資料照片
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詐騙集團車手詐欺

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