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不菸不酒無心臟病史…台南壯年員警猝死 留下一對求學子女

2019-12-04 09:43聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警局六分局49歲的曾錦緯，12月1日晚間與家人及友人聚餐唱歌時，突感身體不適趴下昏倒，送醫時無生命跡象，急救後仍告不治，曾員平日不抽菸、不喝酒，無心臟方面病史，當晚台南天候突然轉冷，懷疑是心肌梗塞。親友、同事聞訊都感到震驚，難以接受他猝死噩耗。

南市警六分局表示，曾出身警察世家，父親也是警察，從警31年，除第一年在保五外，其餘30年都在六分局服務。他精通電腦3C軟體運用，同僚電腦設備出問題時，常找他幫忙解決，他平日工作認真，熱心助人，與長官、同仁都相處得很好，很難接受他突然離開人世。曾過世後留下妻子及在大學及小六求學的子女，警局已依公務員撫卹辦法及發動警心專案協助家屬。

12月1日晚間，休假的曾與妻子、家人外出聚餐，吃飯後友人約到KTV唱歌，他偕妻子前去，但去了不久，曾說明天要上班，跟友人說要先回家，沒有唱歌，約晚間11時，他突然趴在桌上，妻子起初以為他是趴著要拿桌下東西，後來驚覺他沒有反應、昏倒不對勁，趕緊報案。

同行親友一面為曾做CPR、一面急叩119，消防局救護員到場接手急救，送到郭綜合醫院時，已無生命跡象，醫護人員為曾員急救1小時許仍宣告不治。

分局長陳建民請與曾妻熟識的女警多陪伴，同時提醒警察同仁平日要留意自己身體、多運動保健，天候氣溫變化時，要適時增減衣物。

台南市警局六分局49歲的曾錦緯，12月1日晚間與家人及友人聚餐唱歌時，突感身體不...
台南市警局六分局49歲的曾錦緯，12月1日晚間與家人及友人聚餐唱歌時，突感身體不適趴下昏倒，送醫時無生命跡象，急救後仍告不治。記者邵心杰／翻攝
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警察醫護人員心肌梗塞

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