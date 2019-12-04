自撞分隔島 號誌桿切開轎車

圖／王思慧翻攝 分享 facebook

一輛白色轎車昨在花蓮縣台十一線上，疑因車速過快失控自撞中央分隔島，強大撞擊力造成車頭毀損，車頭大燈等零件散落一地，現場交通標誌桿被撞斷裂直接插入車內，所幸車上兩人都只受輕傷無大礙。