親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
網軍害死外交官?
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

自撞分隔島 號誌桿切開轎車

2019-12-04 00:26聯合報 文／王思慧

圖／王思慧翻攝
圖／王思慧翻攝
分享

一輛白色轎車昨在花蓮縣台十一線上，疑因車速過快失控自撞中央分隔島，強大撞擊力造成車頭毀損，車頭大燈等零件散落一地，現場交通標誌桿被撞斷裂直接插入車內，所幸車上兩人都只受輕傷無大礙。

車禍

相關新聞

疑不滿橫刀奪愛持棍棒毆打 被害男子頭部重傷昏迷不醒

2019-12-02 20:48

強浪未出海驅趕陸船 海委會：我們的命不是命嗎

2019-12-03 23:46

孝恩獎大咖雲集 齊為身障朋友發聲

2019-12-03 21:54

等著開張 西濱鹿港到伸港北上區間測速系統完成了

2019-12-03 21:23

嘉市警局智慧巡邏箱升級 年省10萬張用紙

2019-12-03 19:12

行駛快速道路竟開進側溝 車內3人飽受驚嚇幸好輕傷

2019-12-03 18:15

轎車自撞分隔島 交通標誌桿插入車內

2019-12-03 17:33

警方網友相互合作 白河警成功尋獲87歲失智老翁

2019-12-03 16:49

車禍有人受傷變車損？網友疑數據美化 警：系統出錯

2019-12-03 16:38

六旬阿嬤領92萬疑遭詐騙 警趕到驚覺「真是買房款」

2019-12-03 15:29

出殯靈車火燒車 撲滅時間巧合都是「3」

2019-12-03 15:27

影／退伍士官醉倒路邊警叫不醒 一聽「學長」瞬間爬起

2019-12-03 14:50

影／身障人士酒後超商外咆哮 與男子起口角糾紛

2019-12-03 14:09

疑似與同學發生爭執 小六童意外墜樓送醫急救

2019-12-03 14:08

網路認識正妹說想不開 男子同情想寄點數遇警被阻

2019-12-03 13:41

恐怖情人電線綁手腳被困3樓 家人電話聽出端倪立報警

2019-12-03 13:38

培訓法律人逾一甲子 司法官學院新增二辦

2019-12-03 13:00

烏日大橋砂石車與機車事故 騎士左大腿被輾過送醫

2019-12-03 13:00

U值媒／0到6歲國家養 是有害台灣的政策？

2019-12-03 12:38

大型重機台七乙線壓車 失控衝滑對向車道洗溝

2019-12-03 12:19

外地民眾遊仙草花節忘記車停哪 楊梅警協助10分鐘尋回

2019-12-03 12:17

台中車禍廂型車頭幾乎撞毀駕駛輕傷 他有繫安全帶

2019-12-03 12:15

影／台中男撿人皮包拿走1.2萬 還用卡預借現金被抓包

2019-12-03 10:43

通緝犯遇警攔檢 撞警車逃逸4小時落網

2019-12-03 10:41

男闖焿子坪野溪溫泉燙傷 2救護員救援雙腳遭殃 3人送醫

2019-12-03 10:29

直角大轉彎後離奇自撞 廂型車駕駛命危搶救中

2019-12-03 10:06

輔導加害者從根本預防暴力 臨床心理師邱惟真獲獎

2019-12-03 09:23

台南2消防員及1義消 榮獲全國「鳳凰獎」楷模表揚

2019-12-03 09:07

新北2名消防員救護野溪溫泉燙傷患者 腳陷泥地也被燙傷

2019-12-03 07:39

沙魚返鄉…詐團被逮狠敲手機滅證

2019-12-03 00:19

誤上國道又逆向 3車連撞送命

2019-12-03 00:17

旅館開毒趴3人共飲毒咖啡配酒 1名男子被發現死床上

2019-12-02 22:22

女登山客遊千人洞不慎滑落邊坡 黑鷹直升機救援

2019-12-02 22:22
看更多

熱門文章

外送員出走潮？ 合作店家爆「歡慶解約」內幕

2019-12-03 09:38

卡神被起訴後她與謝長廷的關係 李艷秋領悟：原來如此

2019-12-03 08:21

訂26碗沒買袋子！外送員秒「棄單走人」 網曝訂餐關鍵

2019-12-03 11:24

誰出錢給卡神楊蕙如養網軍？藍議員：明天將公布金流

2019-12-03 12:18

沉默一天 謝長廷回應了：楊蕙如的事情我都要負責？

2019-12-03 18:34

機車停斑馬線上…警大喊找車主 一問原因讓人直呼：太扯了

2019-12-03 10:08

影／退伍士官醉倒路邊警叫不醒 一聽「學長」瞬間爬起

2019-12-03 14:50

綠切割「卡神」？她找出謝長廷活動 楊蕙如無所不在

2019-12-03 19:41

食物發黑欲丟 網急勸：是黑金！有錢不一定買得到

2019-12-03 09:35

談網軍案 外交部：楊蕙如害死蘇啟誠 這推論比較快

2019-12-03 12:18

切割楊蕙如？林飛帆：卓榮泰和我也是她網路霸凌受害者

2019-12-03 15:52

【重磅快評】帆神切割卡神？政治版的兔死狗烹罷了

2019-12-03 17:16

影／宿醉開車成酒駕新型態？中市取締萬件占12.5％

2019-12-03 12:13

卡神楊蕙如爆出養網軍 柯文哲：應該去追上游誰出錢

2019-12-03 10:33

「卡神」遭北檢以侮辱公署等罪嫌起訴 鄰居：她小時很乖巧

2019-12-03 16:51

李晏榕：楊蕙如行為與民進黨無關 勿政治操作

2019-12-03 11:32

張善政槓上謝長廷：找我神救援 為何不出面說清楚

2019-12-03 20:58

子宮剛動完手術 她慘遭前夫硬上血流滿地、尿濕全身

2019-12-03 10:31

網軍之亂？ 藍委爆：楊蕙如律師為蔡碧仲的嘉義幫

2019-12-03 12:46

楊惠茹是小咖！邱毅爆：民進黨中央有蔡網軍系統

2019-12-03 11:02

車禍有人受傷變車損？網友疑數據美化 警：系統出錯

2019-12-03 16:38

「卡神」楊蕙如操作網軍遭起訴 藍營抬棺材抗議外交部

2019-12-03 16:05

「卡神」楊蕙如涉教唆自殺罪？女律師願代為提告

2019-12-03 12:12

失戀女訂炸雞外送 包裝上寫4字讓她感動淚崩

2019-12-03 15:45

萌妹「澡洗一半濕身取餐」 外送員上網曝小劇場：一起洗？

2019-12-03 20:41

新北2名消防員救護野溪溫泉燙傷患者 腳陷泥地也被燙傷

2019-12-03 07:39

影／楊蕙如養網軍有高層出錢 柯文哲：不用問也知是誰

2019-12-03 10:45

林飛帆嗆：哪個人不是楊蕙如網路霸凌的受害者？

2019-12-03 15:54

卡神網軍案／民進黨聲明：與楊蕙如毫無關係

2019-12-03 15:43

苗警桃園攻堅破門赫見衝鋒槍 開1槍逮12人起出4支槍

2019-12-03 17:16

超跑達人「一車多騙」 10月周旋24輛超跑詐逾億元

2019-12-03 14:30

若楊蕙如只是生意人 包正豪：總可知道雇主是誰吧？

2019-12-03 09:47

獨／竹科熟女搞網戀 遭跨國詐騙失金590多萬元

2019-12-03 13:09

我國檢調查網軍霸凌致死第一例 他籲嚴刑峻罰處置網軍

2019-12-03 18:20

等著開張 西濱鹿港到伸港北上區間測速系統完成了

2019-12-03 21:23

管中閔被申誡 吳茂昆涉貪案拖一年 今證實被踢到士檢

2019-12-03 12:20

韓國瑜批：擷圖發出去 一萬賺進來 網軍發大財

2019-12-03 08:53

楊蕙如遭起訴 陳以信：謝長廷會成為教唆犯嗎？

2019-12-03 15:09

呂秀蓮砲轟外交部 若知蘇啟誠冤枉為何不捍衛？

2019-12-03 14:48

涉嫌假冒苗栗市清潔隊員收紅包 苗栗警方今天逮人

2019-12-03 18:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top