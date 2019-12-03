等著開張 西濱鹿港到伸港北上區間測速系統完成了

2019-12-03 21:23 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 / 即時報導



配合西濱快速公路(台61線)芳苑到大城段預定本月24日通車，勢必增加車流，為防止車輛超速肇事，彰化縣警察局規劃西濱北上177公里到168公里路段，也就是鹿港彰濱交流道到伸港交流道間，設置全長9公里的區間測速系統已經完成，將在測試及宣導後，最快明年2月前即可執法，並計畫在芳苑南下路段設固定桿測速取締超速。

西濱快速公路(台61線)彰化路段，因側風大、道路彎曲而起伏，加上車輛超速行駛，常釀成車禍，依交通隊統計，105年發生48件車禍1死9傷、106年68件1死11傷，去年則有85件3死18傷，有激增趨勢，其中不乏超速肇事。

彰化警方雖將西濱快速道路列入取速超速的重點，卻因路肩空間不足，無法設置固定桿，如果以手持或移動式測速器取締容易危及員警安全，因此向交通部爭取在彰化路段設置區間平均速率監測系統，經過評估，選定鹿港彰濱交流道到伸港交流道間北上路段設置區間測速系統，距離長達9公里，獲交通部核定補助４５０萬元，彰化縣自籌５０萬元，利用起始的門架，附掛監測系統設備。

西濱在彰化縣此一路段，原本有機會成為西濱第一個設置區間測速的路段，卻因議會審議的延宕，讓其他路段捷足先登，不過，經彰化警方發包、趕工下，近日已經設置完成，雖然無法如期趕上芳苑到大城段通車，但在測試及勸導期後，可望在明年二月前執法。

不過，西濱彰化路段區間測速系統只有設在北上路段，只有單向仍無法達到遏止超速違規的目的，公路總局彰化工務段原本建議在南下路段也設置區間測速，但設置經費約500萬元，加上各縣市都在爭取，因此短時間無法實現，因此，彰化縣警察局才計畫在西濱快南下設置測速固定桿做為搭配，由於西濱無道路空間可設固定桿測速桿，因此選定設在芳苑交流道附近。