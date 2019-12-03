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嘉市警局智慧巡邏箱升級 年省10萬張用紙

2019-12-03 19:12聯合報 記者卜敏正／即時報導

嘉義市警察局日前透過吳鳳科技大學師生團隊，打造一套「嘉e巡簽 智慧巡邏箱」，警用巡邏箱數位簽到系統，實際應用獲得好評，員警稱讚提升巡邏安全、效率，並可每年減少10萬5000張巡邏箱用紙，市警局預定明年上半年在市內600個據點裝設。

嘉義市警局資訊科長曾紀秀表示，其他縣市也有數位巡邏系統，有部分採電子巡邏棒、建置成本高；也有採QR Code掃描，但光源不足對焦困難，也可能被複製；GPS定位訊號不佳就無法正常運作，但吳鳳科大團隊建置這套系統，結合現行M-Police行動載具開發「嘉e巡簽」APP，克服一般數位巡邏缺點，建置成本也低。

吳鳳科大團隊主持人詹明傑表示，學校巡邏點原就有條碼系統，今年4月決定參加經濟部工業局「創業歸故里競賽」，決定改良、提升效能，設計團隊包括師生8人，經過近半年努力，終於完成「嘉e巡簽 智慧巡邏箱」設計。

他說，該設計結合警方原有系統，也考量如何節省支出，搭配NFC晶片和GPS雙認證，使用更方便，另圖資採內政部台灣電子地圖，無需再付任何版權費。

「巡簽變快速、方便！」市警局第二分局南門與北門派出所日前參與試辦，北門所副所長蔡忠順直言，設置智慧巡邏箱讓夜間巡簽更安全、快速，以往紙本巡簽，每班巡邏2人至少要40秒，現在使用智慧巡邏箱，每位員警完成簽到只需1秒；警員陳晨菱也表示，紙本巡簽遇下雨易淋濕污損，現在簽到不擔心。

嘉義市警局預定明年上半年要將600組舊巡邏箱，更換為「嘉e巡簽 智慧巡邏箱」。圖...
嘉義市警局預定明年上半年要將600組舊巡邏箱，更換為「嘉e巡簽 智慧巡邏箱」。圖／嘉義市警局提供
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「嘉e巡簽 智慧巡邏箱」數位簽到系統，員警實際應用後認為簽到更快速方便。記者卜敏...
「嘉e巡簽 智慧巡邏箱」數位簽到系統，員警實際應用後認為簽到更快速方便。記者卜敏正／攝影
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嘉義市「嘉e巡簽 智慧巡邏箱」，員警實際應用後認為簽到更快速方便。記者卜敏正／攝...
嘉義市「嘉e巡簽 智慧巡邏箱」，員警實際應用後認為簽到更快速方便。記者卜敏正／攝影
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吳鳳科大校長蔡宏榮（中），今天表揚「嘉e巡簽 智慧巡邏箱」數位簽到系統，設計團隊...
吳鳳科大校長蔡宏榮（中），今天表揚「嘉e巡簽 智慧巡邏箱」數位簽到系統，設計團隊主持人詹明傑等師生。記者卜敏正／攝影
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