嘉市警局智慧巡邏箱升級 年省10萬張用紙

2019-12-03 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／即時報導



嘉義市警察局日前透過吳鳳科技大學師生團隊，打造一套「嘉e巡簽 智慧巡邏箱」，警用巡邏箱數位簽到系統，實際應用獲得好評，員警稱讚提升巡邏安全、效率，並可每年減少10萬5000張巡邏箱用紙，市警局預定明年上半年在市內600個據點裝設。

嘉義市警局資訊科長曾紀秀表示，其他縣市也有數位巡邏系統，有部分採電子巡邏棒、建置成本高；也有採QR Code掃描，但光源不足對焦困難，也可能被複製；GPS定位訊號不佳就無法正常運作，但吳鳳科大團隊建置這套系統，結合現行M-Police行動載具開發「嘉e巡簽」APP，克服一般數位巡邏缺點，建置成本也低。

吳鳳科大團隊主持人詹明傑表示，學校巡邏點原就有條碼系統，今年4月決定參加經濟部工業局「創業歸故里競賽」，決定改良、提升效能，設計團隊包括師生8人，經過近半年努力，終於完成「嘉e巡簽 智慧巡邏箱」設計。

他說，該設計結合警方原有系統，也考量如何節省支出，搭配NFC晶片和GPS雙認證，使用更方便，另圖資採內政部台灣電子地圖，無需再付任何版權費。