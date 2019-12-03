孝恩獎大咖雲集 齊為身障朋友發聲

2019-12-03 21:54 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



殘而不廢、百善孝為先！「全國10大孝恩獎」3日頒發，適逢世界殘障日，跨黨派要員內政部長徐國勇、前行政院長張善政、國民黨主席吳敦義等都親臨盛會，中華身心障礙者職業技藝協會理事長陳土金為身障朋友請命發聲，國際獅子會LCIF募款大使黃秀榕也當場代表捐出復康巴士。

善願推動復康巴士

陳土金表示，受幫助的跟幫助人的齊聚一堂，這是一個施與受都歡樂的日子，身障朋友愈挫愈勇，社會參與會更加堅強，相信前途會是光亮的，不要看輕自己的軟弱，同時要感恩。父母生下有障礙的孩子，也許會苦惱小孩未來該怎麼辦？長大生小孩也會擔心有障礙，但是不用那麼擔心，看到獅友就知道社會是祥和的。

立法院院會3日也三讀通過《修正貨物稅條例》第12條條文，延長身心障礙者復康巴士等車輛貨物稅免徵，優惠至民國113年12月31日。黃秀榕則響應，當場代表獅子會捐出一台復康巴士，造福廣大行動不便的身障朋友。

國際獅子會LCIF募款大使黃秀榕（右）在吳敦義（中）見證下捐出復康巴士，左為中華身心障礙者職業技藝協會理事長陳土金。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

對社會善心表感佩

徐國勇表示，太太跟黃秀榕女士有超過45年的交情，特來對生命鬥士們致上最高敬意。徐國勇也說，他另外一個身分是特教老師，曾經從事啟智特殊教育，盼為有身心障礙的朋友祝福，把生命的意義發揚出來。

張善政說，他的母親2年前辭世前，處在失智狀態，95歲老父目前也行動不方便，照顧年邁的父母雖然辛苦，但跟身心障礙家屬的投入比起來，是小巫見大巫，他們更為辛苦，更讓人敬佩，他對每個受獎人都是100分的敬佩。

吳敦義則引用《禮記•禮運大同篇》一句話說：「矜寡孤獨廢疾者，皆有所養。」根據中華文化的傳統，身心障礙者雖然就業比較困難，但善心人士一定能給予幫助和養護。

內政部長徐國勇（右2）頒發孝親獎給身障人士。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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