行駛快速道路竟開進側溝 車內3人飽受驚嚇幸好輕傷

2019-12-03 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／即時報導



黃姓女子今天下午開車從萬瑞快速道路要駛下瑞芳匝道前，不慎開進快速道路側溝，車子動彈不得，所幸車內2名成人和1名女童都只受輕傷。警方初步了解，黃女非酒後駕車，事故車輛已有拖吊車拖離現場，恢復交通。