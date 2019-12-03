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車禍有人受傷變車損？網友疑數據美化 警：系統出錯

2019-12-03 16:38聯合報 記者陳宏睿／即時報導

台中市謝姓網友昨天在臉書社團質疑，台中市警局交通大隊的線上申請事故現場圖有問題，疑為美化數據而「偽造文書」？車禍當事人透過自然人憑證申請的車禍事故現場圖勾的是A3車禍（無人受傷）欄位，但保險公司向台中市警局交大申請的現場圖卻勾的A2車禍（有人受傷）欄位，網友擔心權益受損上網發文。台中市警局交通大隊表示，交通事故E化系統主程式產生的現場圖是沒有問題，不過透過自然人憑證申請的現場圖，因為是後來為便民服務所產生的附掛程式，會有偶發性的錯誤，昨天發現後，已請工程師檢修，明天中午會重新上線。

台中市警局交通大隊事故組長陳盈良表示，用自然人憑證申請的車禍事故現場圖，是政府為了便民服務所新增的，屬於附掛程式，不過因為系統問題，附掛程式在產生現場圖時，會出現A2、A3車禍欄位勾稽錯位的問題，但實際遇到出錯的案例非常少，昨天有網友反映後調查，10月分利用自然人申請的現場圖有出錯的只有一件，也緊急請工程師檢修，預計明天中午就能重新開放自然人憑證讓市民下載現場圖。

陳盈良表示，主系統交通事故E化系統所產生的現場圖是正確的，此次出錯的自然人系統也只有欄位勾稽的地方出問題，在現場圖的處理摘要部分，兩者都是沒有問題的，若有人受傷，也會註記在摘要裡面，另外車禍當事人也可以向醫院申請相關的證明文件，對於車禍權益沒有影響，若市民仍有疑慮，可向台中市警局交通大隊詢問。

謝姓網友昨天在臉書社團《爆料公社》替人發文指控，11月11日在西屯區台灣大道二段、漢口路一段發生車禍，有人受傷，不過車禍當事人利用自然人憑證下載的事故現場圖中，車禍勾稽的是A3（無人受傷）欄位，與保險公司向台中市警局交大申請的事故圖勾稽的是A2（有人受傷）的欄位不同，質疑「難道台中市的車禍處理SOP流程是車禍級別會亂跳嗎?」、「台中市警察局為了美化車禍傷亡數據串改資料?」

台中市謝姓網友昨天發文指控台中市警局交通大隊的線上申請事故圖有不一致的問題。圖／...
台中市謝姓網友昨天發文指控台中市警局交通大隊的線上申請事故圖有不一致的問題。圖／摘自臉書爆料公社
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台中市謝姓網友昨天發文指控台中市警局交通大隊的線上申請事故圖有不一致的問題。圖／...
台中市謝姓網友昨天發文指控台中市警局交通大隊的線上申請事故圖有不一致的問題。圖／摘自臉書爆料公社
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台中市謝姓網友昨天發文指控台中市警局交通大隊的線上申請事故圖有不一致的問題。圖／...
台中市謝姓網友昨天發文指控台中市警局交通大隊的線上申請事故圖有不一致的問題。圖／摘自臉書爆料公社
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車禍台中市事故

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