車禍有人受傷變車損？網友疑數據美化 警：系統出錯

2019-12-03 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／即時報導



台中市謝姓網友昨天在臉書社團質疑，台中市警局交通大隊的線上申請事故現場圖有問題，疑為美化數據而「偽造文書」？車禍當事人透過自然人憑證申請的車禍事故現場圖勾的是A3車禍（無人受傷）欄位，但保險公司向台中市警局交大申請的現場圖卻勾的A2車禍（有人受傷）欄位，網友擔心權益受損上網發文。台中市警局交通大隊表示，交通事故E化系統主程式產生的現場圖是沒有問題，不過透過自然人憑證申請的現場圖，因為是後來為便民服務所產生的附掛程式，會有偶發性的錯誤，昨天發現後，已請工程師檢修，明天中午會重新上線。

台中市警局交通大隊事故組長陳盈良表示，用自然人憑證申請的車禍事故現場圖，是政府為了便民服務所新增的，屬於附掛程式，不過因為系統問題，附掛程式在產生現場圖時，會出現A2、A3車禍欄位勾稽錯位的問題，但實際遇到出錯的案例非常少，昨天有網友反映後調查，10月分利用自然人申請的現場圖有出錯的只有一件，也緊急請工程師檢修，預計明天中午就能重新開放自然人憑證讓市民下載現場圖。

陳盈良表示，主系統交通事故E化系統所產生的現場圖是正確的，此次出錯的自然人系統也只有欄位勾稽的地方出問題，在現場圖的處理摘要部分，兩者都是沒有問題的，若有人受傷，也會註記在摘要裡面，另外車禍當事人也可以向醫院申請相關的證明文件，對於車禍權益沒有影響，若市民仍有疑慮，可向台中市警局交通大隊詢問。