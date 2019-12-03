六旬阿嬤領92萬疑遭詐騙 警趕到驚覺「真是買房款」

2019-12-03 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



台中市六旬蔡姓婦人前天下午到南屯區建功路的郵局欲提領92萬元，因行員詢問蔡婦為何要提領款項，但蔡婦無法清楚說明，行員懷疑蔡婦遭到詐騙，因此通知警方到場關心，警方到場後，蔡婦仍不願表明提款原因，經警方解說常見詐騙手法後，蔡婦才稱兒子建議投資買房，所以才提領現金，警方向蔡婦兒子確認後，擔心蔡婦身懷鉅款，因此主動提供護鈔服務，送蔡婦返家。

台中市第四警分局春社所巡佐賈寅星、警員林德成前天下午2時許巡邏時獲報，蔡姓婦人（64歲）在南屯區建功路郵局欲提領92萬元現金，因蔡婦說不清提領原因，行員懷疑她遭到詐騙，因而報警。

春社所表示，同仁到場時，郵局行員正勸說蔡婦查證後再提領，同仁見狀上前關心，詢問她提領的原因，起初她還不願意透漏，經同仁解說常見的詐騙手法後，她才說出提領目的是為了購買新屋，經同仁向蔡婦的兒子求證，確實如此，並無詐騙情事，同仁隨後主動提供護鈔服務，將她安全送返家。