出殯靈車火燒車 撲滅時間巧合都是「3」

2019-12-03 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／即時報導



新北市板橋區今天下午3時許傳出火燒車意外，一輛靈車在出殯途中，行經環河西路五段時，駕駛座突然冒煙起火，所幸駕駛機警發現，第一時間下車並抬出往生者棺木，意外僅造成車損。

警消趕抵現場後，火勢在下午3時33分撲滅，僅影響1車道，除了車損外，無其他傷害損壞，而起火原因有待進一步釐清。