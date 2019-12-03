影／身障人士酒後超商外咆哮 與男子起口角糾紛

2019-12-03 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／即時報導



台中市潘姓身障人士坐輪椅在超商外飲酒，酒後心情鬱悶開始咆嘯、辱罵，在旁一名男子不堪其擾，一度拿起超商椅子企圖丟向潘男，遭另名男姓市民勸架阻止。警方到場，疑似遭辱罵的男子已離開，經了解，潘男酒後辱罵三字經，一旁男子不甘被污辱回嗆，但雙方只有起口角，沒有扭打，警方也請潘飲酒後早日回家休息。

前天晚上10點多，台中市豐原區圓環東路旁一家超商外，一名坐輪椅的身障人士與一名男子起口角，過程中三字經不斷，身障人士還往男子身體靠近挑釁，另名背側背包男子趕緊站在兩人中間，並拉開男子企圖勸架。這段爭執過程全被民眾錄影並發佈到網路社群。

但有眼尖網友發現，影片中的身障人士「這個人昨天在保康路的7-11喝酒幹譙了一個晚上今天換地方了……」、「坐輪椅那位看起來好像一直在挑釁喝醉的」、「輪椅大哥讓我傻眼」，引發熱議。

台中市警局豐原分局合作所副所長陳盈延表示，警方到場時，疑似與身障人士起衝突的男子已離開，經附近目擊居民表示，是潘姓身障人士酒後先對一旁民眾叫囂、辱罵三字經，該名男子不堪其擾，一度要搬超商椅子上前理論，又被另名背側背包的男子勸阻，沒過多久男子就離開，雙方只有起口角，沒有打架。