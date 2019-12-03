烏日大橋砂石車與機車事故 騎士左大腿被輾過送醫

2019-12-03 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／即時報導



台中市烏日大橋上午1131分發生砂石車與機車事故，機車騎士因被砂石車輾過，左大腿受傷，且吐血、意識不清，由消防局烏日消防分隊送往中山醫院大慶分院搶救。據了解，騎士的傷勢頗重，事故原因由警方調查中。