泰山區小六生自2樓墜地 幸僅肢體疼痛

2019-12-03 13:09 中央社 新北3日電



新北市泰山區某國小今天上午有小六生自2樓墜地，所幸僅肢體疼痛，意識清楚，目前送醫院檢查治療中。至於意外發生原因仍待進一步調查。

警消今天上午10時30分左右接獲通報，泰山區某國小的小六學童不知何故從2樓教室走廊墜落地面，因傷者是腳部著地，且墜落處剛好是舊幼兒園的地墊區，在有軟墊緩衝下，並未造成明顯傷勢，所幸僅肢體疼痛，並無骨折情形。

校方指出，已通知學生家長到場，由於現場無其他學生目睹事發經過，至於詳細原因仍待學生完成急診檢查後才能詢問了解。