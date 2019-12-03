台中車禍廂型車頭幾乎撞毀駕駛輕傷 他有繫安全帶

2019-12-03 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／台中即時報導



台中市沙鹿區台灣大道今天上午發生車禍，貨車和廂型車擦撞，廂型車的車頭幾乎全毀，胡姓駕駛被送醫急救，幸好輕傷，警方說，駕駛有繫安全帶，肇事原因調查中。

今天上午近11點，沙鹿區台灣大道7段發生車禍，貨車和廂型車在慢車道擦撞，廂型車車頭幾乎全毀，擋風玻璃全碎，駕駛受困車內，台中市消防局派器材車到場搶救，26歲胡姓駕駛被救出，送梧棲童綜合醫院急救，他左手擦傷，雙膝擦傷，意識清醒，無生命危險。