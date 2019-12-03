男闖焿子坪野溪溫泉燙傷 2救護員救援雙腳遭殃 3人送醫

2019-12-03 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



新北市洪姓男子前天闖入未開放，在陽明山國家公園管制區內的焿子坪野溪溫泉泡湯，因硫磺溫泉水溫度太燙，雙腳被燙傷，無法行走，前往救援的2名消防救護員搬運過程中雙腳也被燙傷，其他消防人員到場支援，將3人都送醫，幸好都沒有大礙。

新北市消防局前天下午3時16分獲報，30多歲洪姓男子在金山區焿子坪溫泉會館附近野溪溫泉泡湯，雙小腿被溫泉燙傷，意識清醒，但無法行走需搬運下山，派遣2分隊前往，在溫泉源頭區找到正在浸泡溪水的洪姓男子，發現他小腿及腳掌2度15%灼傷，無法行走。

執勤搬運過程中，金山分隊張姓、陳姓2名救護人員遭地熱燙傷，因3人將洪男抬出走了約30公尺，雙腳陷入泥土中，泥土因地熱溫度非常高，救護員把腳拔出時發現已嚴重燙傷，聯繫另2名同仁請求支援，2人先行用急救包自己急救包紮。張姓救護員意識清醒，雙下肢2度8%灼傷，陳姓救護員意識清醒，右下肢2度5%灼傷。其他救護員趕至，將3人都送內湖三總，救治後都無大礙。

案發地點在新北市萬里區焿子坪野溪溫泉，約在和金山交界的地方，由於地熱噴氣活動劇烈，硫磺溫泉水溫極高，有的超過攝氏60度，甚至高達80、90度也有，地質環境並不穩定．擅自闖入具有危險性，但仍有民眾會闖入。