親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
網軍害死外交官?
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

美國亞太助卿：不稱台灣是國家 信守一法三公報

買武器不如養人才 韓國瑜國防政策亮點…軍校要雙語？

新北2名消防員救護野溪溫泉燙傷患者 腳陷泥地也被燙傷

2019-12-03 07:39聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

新北市洪姓男子前天到萬里區焿子坪泡野溪溫泉，雙腳燙傷，打「119」求援。消防局派員前往救援，協助劉男包紮並搬運離開時，兩名救護員雙腳陷進鬆軟並含地熱的泥地，也被燙傷。消防局再派10人支援，將3人送醫，所幸灼傷部位都在下肢，無生命危險。

新北市消防局表示，本月1日下午3點多接獲洪男打電話報案，指他自到焿子坪溫泉源頭區泡野溪溫泉，沒注意到泉水溫度，感覺雙腳刺痛，發現已被燙傷，趕緊到旁邊的一般溪水浸泡降溫，但依舊疼痛難耐，才打119求援。

消防局金山分隊4名隊員獲報前往救護，抵達時30多歲洪男還在浸泡溪水，先將他拉到岸邊包紮，再躺在長背板上，由張姓、陳姓隊員一前一後搬運出溫泉區。行進過程中，經過地質將鬆軟區域，加上搬運傷患重量加重，兩名隊員的腳竟陷入泥地。

泥地下方受到地熱影響，溫度頗高，另兩名隊員先將洪男安置到安全地面，受困隊員才把腳拔出地面，發現都已燙傷，自行先用燙傷急救包急救。

消防局接獲同仁回報有隊員出勤受傷，加派10名消防員和義消前往支援，成功將3人安全抬出，送往三軍總醫院內湖院區救治。醫師檢察發現洪男雙腳小腿、腳掌2度灼傷，面積約15%。張姓救護員雙下肢2度灼傷，面積8%，陳姓救護員右小腿2度灼傷，面積5%，無生命危險。

新北市消隊人員出勤到溫泉區救護時，雙腳陷入鬆軟泥地燙傷，自行用燙傷急救包急救，等...
新北市消隊人員出勤到溫泉區救護時，雙腳陷入鬆軟泥地燙傷，自行用燙傷急救包急救，等候救援。記者邱瑞杰／翻攝
分享

溫泉救護員

相關新聞

誤上國道又逆向 3車連撞送命

2019-12-03 00:17

沙魚返鄉…詐團被逮狠敲手機滅證

2019-12-03 00:19

疑不滿橫刀奪愛持棍棒毆打 被害男子頭部重傷昏迷不醒

2019-12-02 20:48

旅館開毒趴3人共飲毒咖啡配酒 1名男子被發現死床上

2019-12-02 22:22

女登山客遊千人洞不慎滑落邊坡 黑鷹直升機救援

2019-12-02 22:22

影／嘉市平房火舌竄天 消防局搶救中

2019-12-02 19:45

女山友遊千人洞跌落邊坡受傷 直升機吊掛救援

2019-12-02 18:41

消防局救護人員協助患者就醫 裝備竟被醉漢「扣住」

2019-12-02 17:06

影／風大助長火勢彰化傢俱工廠火警 付之一炬

2019-12-02 16:32

小貨車自燃20分鐘燒光 快速道路一度回堵嚴重

2019-12-02 16:14

嘉縣中埔鄉休旅車滑落邊坡 5名乘客受輕傷

2019-12-02 15:41

影／薑母鴨店聚餐有人被打到骨折 警方鳴槍才喝止

2019-12-02 14:49

應酬酒醉被女警「撿屍」 男業務尷尬：工作認真過頭了

2019-12-02 14:18

以色列女開車遊寶島迷路 暖警領路做好國民外交

2019-12-02 13:52

中油在建工程 連3年發生致死工安意外

2019-12-02 13:34

影／車撞南迴公路護欄起火 大武警及時滅火助2遊客脫困

2019-12-02 13:10

噪音改裝車太炫耀 南投環警聯合大攔檢

2019-12-02 13:08

貨車在霧中拋錨 2女警使盡全力推車避追撞

2019-12-02 12:25

33歲女子從千人洞下山 不慎滑落邊坡

2019-12-02 11:52

知名滷肉飯千金險遭擄 警方鎖定2嫌追查

2019-12-02 11:29

男子逆向騎車上國道 遭三車輛撞擊當場死亡

2019-12-02 11:28

影／台中沙鹿廟會醉男亂入被打傷 警追查打人者到案

2019-12-02 11:03

不讓人做生意？ 萬里飛行傘業者廣告車遭破壞被噴漆

2019-12-02 10:19

員警熟悉詐團犯罪手法 被害女驚呼「你怎麼都知道」

2019-12-02 10:15

太保男子凌晨疑似騎機車上國道 遭追撞已死亡

2019-12-02 10:03

開車前做這件事 小心一整年便當錢飛了！

2019-12-02 10:00

影／貨車女駕駛倒車不小心撞後車 下車看後卻溜了

2019-12-02 09:50
看更多

熱門文章

PTT帳號間接造成蘇啟誠之死 「卡神」楊蕙如涉案遭起訴

2019-12-02 10:11

楊蕙如帶風向手法曝光！下線網軍憑截圖月領1萬元

2019-12-02 11:39

原來卡神是綠網軍首領？北檢查出發文帶風向可月領萬元

2019-12-02 11:16

開車前做這件事 小心一整年便當錢飛了！

2019-12-02 10:00

他拍下「車尾掛雞蛋」問用途 網揭密是神聖儀式

2019-12-02 09:10

網軍「黑」死外交官？法界：楊蕙如辦成「斷點」可惜了

2019-12-02 19:56

發票明細有陷阱 她打開載具才發現虧大了

2019-12-02 10:38

官員涉威脅學生 國健署：記大過調離主管職並法辦

2019-12-02 16:15

「艋舺」翻版？三秒膠黏眼 惡男誇張凌虐遭判刑

2019-12-02 12:39

影／風大助長火勢彰化傢俱工廠火警 付之一炬

2019-12-02 16:32

「卡神」楊蕙如爭議事件簿：帶風向老手爭議多

2019-12-02 13:50

影／貨車女駕駛倒車不小心撞後車 下車看後卻溜了

2019-12-02 09:50

桃園一所國中驚傳狼師偷拍 女學生如廁發現惡行

2019-12-02 15:57

開冰箱驚見「冷凍球鞋」？ 內行網友揭神秘功用

2019-12-02 12:44

蘇啟誠之死 卡神楊蕙如雇網軍護謝長廷被訴

2019-12-03 00:33

薑母鴨店都不賣飯？ 幕後真相超讓人吃驚

2019-12-02 10:47

少女與男友吵架 性侵犯帶至摩鐵在浴缸玷辱她

2019-12-02 13:06

知名滷肉飯千金險遭擄 警方鎖定2嫌追查

2019-12-02 11:29

三支「挺英網軍」之一…楊蕙如曾兜售人頭帳號500萬

2019-12-03 00:23

「卡神」楊蕙如疑為綠網軍？ 陳其邁：尊重司法毋枉毋縱

2019-12-02 16:26

應酬酒醉被女警「撿屍」 男業務尷尬：工作認真過頭了

2019-12-02 14:18

新聞眼／假倒戈真臥底…綠網軍操作四種模式

2019-12-03 00:49

爆料女作家之死案外案 陳國星求償800萬元敗訴！

2019-12-02 16:06

女子持自己性愛影片控男下藥性侵 反被控誣告判刑6月

2019-12-02 15:42

男子逆向騎車上國道 遭三車輛撞擊當場死亡

2019-12-02 11:28

「卡神」操刀 10網軍月領1萬帶風向

2019-12-03 00:16

台水前董事長徐享崑涉貪污被通緝落網 中檢凌晨發監

2019-12-02 09:38

純問價不行？賣家凌晨三點狂密逼道歉 網友：遇到強迫症

2019-12-02 12:43

住房前先敲門竟有低沉男聲回應⋯ 彪形大漢應門讓他超崩潰

2019-12-02 14:53

外籍男身體不適送醫後死亡 檢警在他家發現大麻植株

2019-12-02 23:00

影／車撞南迴公路護欄起火 大武警及時滅火助2遊客脫困

2019-12-02 13:10

卡神被起訴後她與謝長廷的關係 李艷秋領悟：原來如此

2019-12-03 08:21

外籍女學員學游泳遭摸胸 教練：調整姿勢正常教學

2019-12-02 14:19

嘉縣中埔鄉休旅車滑落邊坡 5名乘客受輕傷

2019-12-02 15:41

外交官以死明志 韓國瑜痛批執政黨冷血以待！

2019-12-02 23:33

旅館開毒趴3人共飲毒咖啡配酒 1名男子被發現死床上

2019-12-02 22:22

沒訂外送app卻狂送餐上門 網友驚：一日被按6次電鈴

2019-12-02 12:29

最高法院屢遭詬病 立委：院長如果沒有能力就該換掉

2019-12-02 11:00

官員買手機耍官威遭重懲 國健署：當事人很自責

2019-12-02 17:44

遭網路訊息質疑不是農民 雲林花生農：將提出告訴

2019-12-02 15:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top