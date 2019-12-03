新北2名消防員救護野溪溫泉燙傷患者 腳陷泥地也被燙傷

2019-12-03 07:39 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



新北市洪姓男子前天到萬里區焿子坪泡野溪溫泉，雙腳燙傷，打「119」求援。消防局派員前往救援，協助劉男包紮並搬運離開時，兩名救護員雙腳陷進鬆軟並含地熱的泥地，也被燙傷。消防局再派10人支援，將3人送醫，所幸灼傷部位都在下肢，無生命危險。

新北市消防局表示，本月1日下午3點多接獲洪男打電話報案，指他自到焿子坪溫泉源頭區泡野溪溫泉，沒注意到泉水溫度，感覺雙腳刺痛，發現已被燙傷，趕緊到旁邊的一般溪水浸泡降溫，但依舊疼痛難耐，才打119求援。

消防局金山分隊4名隊員獲報前往救護，抵達時30多歲洪男還在浸泡溪水，先將他拉到岸邊包紮，再躺在長背板上，由張姓、陳姓隊員一前一後搬運出溫泉區。行進過程中，經過地質將鬆軟區域，加上搬運傷患重量加重，兩名隊員的腳竟陷入泥地。

泥地下方受到地熱影響，溫度頗高，另兩名隊員先將洪男安置到安全地面，受困隊員才把腳拔出地面，發現都已燙傷，自行先用燙傷急救包急救。