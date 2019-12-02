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氣炸！網傳電視台內部對話 竟酸高以翔「沒跑兩下就猝死」

八里傳母子疑車內爭吵 汽車失控衝入淡水河

2019-12-02 21:25中央社 台北2日電

八里區渡船頭碼頭今晚7時24分發生一起汽車衝入淡水河事故，疑似母子在車內爭吵所釀致意外，所幸，警消迅速將2人救起送醫治療。

警消今晚獲報趕往渡船頭碼頭搶救，車子由約20歲的兒子駕駛，疑似和母親發生爭吵致汽車失控衝入河中，2人被救出時意識清楚，由於河水冰冷，2人有些失溫情形，目前已送淡水馬偕醫院治療，至於案發原因仍待警方調查。

淡水河碼頭事故

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