通緝犯肇事逃逸但請父親即時出面善後 獲法官輕判

2019-12-02 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



基隆市呂姓男子騎機車與蘇姓父子同乘的機車相撞，呂因案被通緝，未等警方到場即離去，被控肇事逃逸。基隆地院審理時，呂辯稱，他雖離開現場，但有馬上請父親到場協助處理，事後也與對方和解。法官認定呂男犯行，但也相信他並非全然不顧被害人，輕判7月。全案可上訴。

判決指出，呂男今年5月24日晚上騎機車沿基隆市暖碇路往東碇路方向行駛，途中經過施工路段，與跨越雙黃線騎到他前方的蘇男機車發生車禍。蘇車倒地後，蘇的右側大腿擦傷，坐在後座讀小一的兒子右臂、右膝及小腿擦傷。

車禍發生後，呂有下車查看，但未停留等候警方前來處理即離去。檢方偵結，依肇事罪嫌將呂起訴。

呂男辯稱，事發後他有叫蘇男先叫救護車，並問對方為什麼跨雙黃線沒注意？蘇說要叫警察來。因為他當時已被通緝，所以離開現場，但有請他的父親馬上到車禍現場處理，否認肇事逃逸。

呂父證稱，當晚接到兒子打電話告知出車禍就前往現場，到的時候只看到兩輛摩托車，沒有看到人。他找里長一起到派出所詢問，得知傷者被送到八堵礦工醫院。

呂父說，他問里長要不要包個紅包給小孩壓壓驚？里長說要，他就包了3000元，另外父子的掛號費、醫藥費都是鎮由他負責。後來請里長到機車行幫忙寫和解書，和解金額就是摩托車修理費8000元和給小孩子壓驚的3000元。

法官指出，呂男為免通緝身分被警查獲，未待適當之救護即離開現場，肇事致人傷害逃逸犯行明確，依刑法規定可處1年以上，7年以下有期徒刑；傷者為兒童，依兒童及少年福利與權益保障法規定，還要加重其刑。