以色列女開車遊寶島迷路 暖警領路做好國民外交

2019-12-02 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



以色列女子Noa與友人到台灣自助旅行，未料前天晚間因在台中市南屯區迷路，因此跑進第四警分局南屯所請求協助，警員與Noa一陣比手畫腳後，確認Noa要前往北區的旅館，因該地距離南屯有段距離，因此警員以開車引導的方式，協助Noa抵達北區的旅館，南屯所長周景彬表示，同仁用熱忱做好國民外交，讓世界各地來台灣旅遊的旅客，能留下美好的回憶。

台中市第四警分局南屯所表示，前天晚間10時許，一名來自以色列的女子Noa（50歲）跑進派出所，神情緊張，她一邊拿著筆記本，一邊比手畫腳、夾雜英文的方式，向值班警員求助，她稱到台灣旅遊是自駕方式進行，希望體驗台灣在地文化，不過當天在開車前往預定的旅館途中迷路，加上不熟悉中文，一下子手足無措。

值班警員吳祖欣、陳潔瑢透過簡單的英語、手勢，得知Noa預訂旅館的電話，並協助聯絡旅館，得知旅館位於北區後，警員考量因北區離南屯區有段距離，難以簡單解說指引方向，為表達台灣警察的友善與人情味，因此由警方協助開車引導，順利協助Noe抵達旅館。