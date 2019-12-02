養14年的「柴柴」跌溝失蹤 飼主焦急靠警找到牠
大多數的飼主與寵物間，有著家人般的緊密感情，在屏東竹田鄉一名邱姓飼主，他養了14年的柴犬小不點，柴犬雖生性愛玩，但日前外出後突然失蹤，令飼主心中焦急萬分，幸好在警方的協助下，調閱監視器畫面，發現因掉落溝渠被外國人救起的小不點，到底被載到何處，總算讓飼主與他的愛犬能夠團聚。
潮州分局竹田分駐所警員劉家豪日前擔家戶訪查勤務，於訪查中得知邱飼主所飼養14年之愛犬小不點走失，「小不點」與邱姓飼主共渡14年載，已將其視為家人般的存在，因遍尋不著，故心急如焚請求警方協助。劉員邊安撫邱性飼主情緒，邊詢明「小不點」最後走失前位置及相關線索，邱興飼主表示聽聞目擊者陳述有看見「小不點」不慎掉落溝渠後由一位外國人士援救，並將「小不點」放上機車往萬丹方向行駛而去。
劉員調閱路口監視器影像，發現該外國人士騎乘機車附載「小不點」之影像，以車追人知悉車主為詹姆士，進而連繫其洪姓七子，洪女將「小不點」帶至分駐所時表示，因見狗於路上慌張亂竄且掉落溝渠致左前腳受傷，故其先生才會先將狗帶回安置。劉員通知邱姓飼主至分駐所將「小不點」領回，邱民一家人得知尋獲愛犬皆萬分欣喜趕至分駐所，並對於劉員基於同理心、熱心積極協助於短時間內尋獲愛犬之舉表示極為感激。
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