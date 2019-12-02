噪音改裝車太炫耀 南投環警聯合大攔檢
南投縣131縣道、縣139、台3線及台21線等是高噪音車輛熱門出沒路線，車輛刻意改裝後所發出的「炫耀性噪音」，經常能輕易產生超過110分貝的巨大噪音，這等於是3輛救護車同時鳴笛時所發出的音量，嚴重影響沿途民眾生活安寧，環保局決定積極配合警察、監理單位，不定時進行道路攔檢，特別是針對改裝車輛，但強調取締重點在於「抓吵不抓改」。
南投環保局指出，日常生活中的交通噪音，除了車輛本身機械運作所發出的「本質性噪音」，每年不定期針對縣轄內各大專院校及高中職進修部進行「機動車輛噪音防制校園宣導」，主要目的係為能使剛開始使用汽、機車的學生，建立正確使用汽、機車的觀念，導正台灣盛行改裝排氣管的機車文化。
基於汽、機車引擎與排氣管改裝後產生的炫耀性噪音，近年來有愈來愈普遍的情況，環保局決定積極配合警察、監理單位，不定時進行道路攔檢，並在縣131、縣139、台3線及台21線等高噪音車輛熱門出沒路線，辦理跨縣市聯合攔查，統計自今年開始，共計攔查檢驗26場次，查獲32輛次噪音不合格車輛，依噪音管制法第26條規定，共計處新台幣7萬200元罰鍰，後續並要求不合格車輛限期改善至複驗合格為止。
不過，為強化稽查管制並兼顧車友合理合法改裝權益，環保局呼籲民眾取締重點在於「抓吵不抓改」，車主所使用的排氣管，若經環保局或環保署認證實驗室取得噪音檢測合格者，都可合法、安心的行駛於道路。
另外，為配合環保署機動車輛噪音管制策略修法，已研擬噪音管制法第8條規定：「經主管機關噪音檢（查）驗合格之車輛不得有使用未認證之排氣管致妨害他人生活安寧之行為」草案，對於違反第8條規定者可處新臺幣3000元以上3萬元以下罰鍰，並令其立即改善。
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