親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

特斯拉開5年「里程數破百萬」 神人揭秘：維修費只花了44萬

高以翔回家了！陳偉霆目睹憾事沈默多天首發文

噪音改裝車太炫耀 南投環警聯合大攔檢

2019-12-02 13:08聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

為維護民眾生活安寧，環保局配合警方在假日在台21線對各式重機車攔檢。圖／環保局提...
為維護民眾生活安寧，環保局配合警方在假日在台21線對各式重機車攔檢。圖／環保局提供
分享
南投縣131縣道、縣139、台3線及台21線等是高噪音車輛熱門出沒路線，車輛刻意改裝後所發出的「炫耀性噪音」，經常能輕易產生超過110分貝的巨大噪音，這等於是3輛救護車同時鳴笛時所發出的音量，嚴重影響沿途民眾生活安寧，環保局決定積極配合警察、監理單位，不定時進行道路攔檢，特別是針對改裝車輛，但強調取締重點在於「抓吵不抓改」。

南投環保局指出，日常生活中的交通噪音，除了車輛本身機械運作所發出的「本質性噪音」，每年不定期針對縣轄內各大專院校及高中職進修部進行「機動車輛噪音防制校園宣導」，主要目的係為能使剛開始使用汽、機車的學生，建立正確使用汽、機車的觀念，導正台灣盛行改裝排氣管的機車文化。

基於汽、機車引擎與排氣管改裝後產生的炫耀性噪音，近年來有愈來愈普遍的情況，環保局決定積極配合警察、監理單位，不定時進行道路攔檢，並在縣131、縣139、台3線及台21線等高噪音車輛熱門出沒路線，辦理跨縣市聯合攔查，統計自今年開始，共計攔查檢驗26場次，查獲32輛次噪音不合格車輛，依噪音管制法第26條規定，共計處新台幣7萬200元罰鍰，後續並要求不合格車輛限期改善至複驗合格為止。

不過，為強化稽查管制並兼顧車友合理合法改裝權益，環保局呼籲民眾取締重點在於「抓吵不抓改」，車主所使用的排氣管，若經環保局或環保署認證實驗室取得噪音檢測合格者，都可合法、安心的行駛於道路。

另外，為配合環保署機動車輛噪音管制策略修法，已研擬噪音管制法第8條規定：「經主管機關噪音檢（查）驗合格之車輛不得有使用未認證之排氣管致妨害他人生活安寧之行為」草案，對於違反第8條規定者可處新臺幣3000元以上3萬元以下罰鍰，並令其立即改善。

為維護民眾生活安寧，南投環保局配合警方進行夜間聯合攔檢勤務。圖／環保局提供
為維護民眾生活安寧，南投環保局配合警方進行夜間聯合攔檢勤務。圖／環保局提供
分享

噪音環保署

相關新聞

應酬酒醉被女警「撿屍」 男業務尷尬：工作認真過頭了

2019-12-02 14:18

影／車撞南迴公路護欄起火 大武警及時滅火助2遊客脫困

2019-12-02 13:10

以色列女開車遊寶島迷路 暖警領路做好國民外交

2019-12-02 13:52

中油在建工程 連3年發生致死工安意外

2019-12-02 13:34

貨車在霧中拋錨 2女警使盡全力推車避追撞

2019-12-02 12:25

33歲女子從千人洞下山 不慎滑落邊坡

2019-12-02 11:52

知名滷肉飯千金險遭擄 警方鎖定2嫌追查

2019-12-02 11:29

男子逆向騎車上國道 遭三車輛撞擊當場死亡

2019-12-02 11:28

影／台中沙鹿廟會醉男亂入被打傷 警追查打人者到案

2019-12-02 11:03

不讓人做生意？ 萬里飛行傘業者廣告車遭破壞被噴漆

2019-12-02 10:19

員警熟悉詐團犯罪手法 被害女驚呼「你怎麼都知道」

2019-12-02 10:15

太保男子凌晨疑似騎機車上國道 遭追撞已死亡

2019-12-02 10:03

開車前做這件事 小心一整年便當錢飛了！

2019-12-02 10:00

影／貨車女駕駛倒車不小心撞後車 下車看後卻溜了

2019-12-02 09:50

機車遭竊？暖警5分鐘尋回 只是記錯位置

2019-12-02 01:28

人倒車滑百公尺…陽金公路重機摔車 騎士斷魂

2019-12-02 01:16

婦困火場被嗆昏 6消防員抬下樓送醫不治

2019-12-02 01:09

公寓火光驚動鄰 警：燒金紙造成恐慌恐觸法

2019-12-02 01:02

中油台北港工安事故…吊掛沉箱突下墜 7人落海3死

2019-12-02 00:50

疑過彎不慎 騎士下五指山與對向重車擦撞幸無人亡

2019-12-01 22:35

花蓮一名約旦男子落海溺水 尚未脫離險境

2019-12-01 18:20

金門1釣客受困礁石 消防局火速出動2艇救援

2019-12-01 18:13

花蓮北濱海域游泳 約旦籍18歲男子溺水命危

2019-12-01 18:12

到新北市海域垂釣 不穿著救生衣防滑鞋罰款3萬起跳

2019-12-01 16:56

藍寶堅尼失控撞護欄 疑精神不濟釀禍

2019-12-01 15:58

遭爆貪汙通緝還趴趴走 前國大代表徐享崑木柵落網

2019-12-01 15:54

越南女看護險被詐騙150萬元 竹南警民連手保住6年薪水

2019-12-01 15:51

燒金紙像燒房子 板橋暗夜火光嚇死人

2019-12-01 14:55

小黃運將拒絕臨停載貨 與客人鬧上警所調解

2019-12-01 14:01

泰達幣交易遭強盜案 賣家和妻子分提現金坐高鐵到台南

2019-12-01 13:41

又見台鐵平交道事故 監視器還原火車撞爛貨車驚險13秒

2019-12-01 13:31

影／彰化鐵皮屋火警 百公斤婦人不及逃生遭嗆死

2019-12-01 12:51

影／酒後起衝突4少年遭砍傷 同伴追到醫院基警及時攔阻

2019-12-01 12:45

7旬婦騎機車等紅燈突被撞 失控波及兩車倒地亡

2019-12-01 12:31

泰達幣交易強盜1500萬 警拘提吳姓男子4人到案

2019-12-01 12:22

聚賢慈惠堂捐贈救護車 提升大溪區救護能量

2019-12-01 12:15

男網友與港星撞臉 輕熟女淪陷險遭詐5千美元

2019-12-01 11:20

陽金公路凌晨大重機摔車 22歲騎士當場死亡

2019-12-01 11:19

金城鬧區傳住宅火警 屋內堆滿雜物救火不易

2019-12-01 10:55
看更多

熱門文章

PTT帳號間接造成蘇啟誠之死 「卡神」楊蕙如涉案遭起訴

2019-12-02 10:11

楊蕙如帶風向手法曝光！下線網軍憑截圖月領1萬元

2019-12-02 11:39

遭爆貪汙通緝還趴趴走 前國大代表徐享崑木柵落網

2019-12-01 15:54

原來卡神是綠網軍首領？北檢查出發文帶風向可月領萬元

2019-12-02 11:16

中油台北港工程7人落海 3人失去生命跡象

2019-12-01 18:01

開車前做這件事 小心一整年便當錢飛了！

2019-12-02 10:00

發票明細有陷阱 她打開載具才發現虧大了

2019-12-02 10:38

啤酒淋頭、甩巴掌逼脫衣 30人KTV集體霸凌少女

2019-12-02 00:37

花30萬「搓圓仔湯」 基隆砂子里長遭判3年2個月

2019-12-01 17:34

他拍下「車尾掛雞蛋」問用途 網揭密是神聖儀式

2019-12-02 09:10

薑母鴨店都不賣飯？ 幕後真相超讓人吃驚

2019-12-02 10:47

男童打翻珍珠奶茶引來殺身禍 母同居男友被判重刑

2019-12-01 20:02

知名滷肉飯千金險遭擄 警方鎖定2嫌追查

2019-12-02 11:29

到新北市海域垂釣 不穿著救生衣防滑鞋罰款3萬起跳

2019-12-01 16:56

「艋舺」翻版？三秒膠黏眼 惡男誇張凌虐遭判刑

2019-12-02 12:39

藍寶堅尼失控撞護欄 疑精神不濟釀禍

2019-12-01 15:58

男在公司女廁裝針孔攝影機 偷拍4女如廁346次賠45萬

2019-12-02 07:31

越南女看護險被詐騙150萬元 竹南警民連手保住6年薪水

2019-12-01 15:51

金門1釣客受困礁石 消防局火速出動2艇救援

2019-12-01 18:13

台南虛擬貨幣交易強盜案 1500萬下落不明

2019-12-01 20:41

台水前董事長徐享崑涉貪污被通緝落網 中檢凌晨發監

2019-12-02 09:38

少女與男友吵架 性侵犯帶至摩鐵在浴缸玷辱她

2019-12-02 13:06

影／中油台北港工程沉箱墜落 3移工確定死亡

2019-12-01 19:57

男子逆向騎車上國道 遭三車輛撞擊當場死亡

2019-12-02 11:28

影／毛小孩樹葬盆栽遭竊 老闆娘急報案警迅速破案

2019-12-01 16:36

中油台北港工安事故…吊掛沉箱突下墜 7人落海3死

2019-12-02 00:50

「卡神」楊蕙如爭議事件簿：帶風向老手爭議多

2019-12-02 13:50

開冰箱驚見「冷凍球鞋」？ 內行網友揭神秘功用

2019-12-02 12:44

沒訂外送app卻狂送餐上門 網友驚：一日被按6次電鈴

2019-12-02 12:29

最高法院屢遭詬病 立委：院長如果沒有能力就該換掉

2019-12-02 11:00

燒金紙像燒房子 板橋暗夜火光嚇死人

2019-12-01 14:55

純問價不行？賣家凌晨三點狂密逼道歉 網友：遇到強迫症

2019-12-02 12:43

台北港7勞工落海意外 疑因未設防落水措施

2019-12-01 20:31

抱1500萬元買「泰達幣」被搶 警逮四嫌

2019-12-02 00:00

虛擬幣隱密難追蹤 犯罪集團「新歡」

2019-12-02 00:17

影／貨車女駕駛倒車不小心撞後車 下車看後卻溜了

2019-12-02 09:50

行李擋路火車上兩女掀戰火 斷人腰椎賠108萬

2019-12-02 13:28

疑過彎不慎 騎士下五指山與對向重車擦撞幸無人亡

2019-12-01 22:35

虛擬幣 可能成難以察覺的洗錢匯兌管道…

2019-12-02 00:10

被爆趴趴走…貪汙案遭通緝1年8個多月 徐享崑落網喊冤

2019-12-02 00:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top