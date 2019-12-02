噪音改裝車太炫耀 南投環警聯合大攔檢

2019-12-02 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ／南投即時報導



為維護民眾生活安寧，環保局配合警方在假日在台21線對各式重機車攔檢。圖／環保局提供 分享 facebook 南投縣131縣道、縣139、台3線及台21線等是高噪音車輛熱門出沒路線，車輛刻意改裝後所發出的「炫耀性噪音」，經常能輕易產生超過110分貝的巨大噪音，這等於是3輛救護車同時鳴笛時所發出的音量，嚴重影響沿途民眾生活安寧，環保局決定積極配合警察、監理單位，不定時進行道路攔檢，特別是針對改裝車輛，但強調取締重點在於「抓吵不抓改」。

南投環保局指出，日常生活中的交通噪音，除了車輛本身機械運作所發出的「本質性噪音」，每年不定期針對縣轄內各大專院校及高中職進修部進行「機動車輛噪音防制校園宣導」，主要目的係為能使剛開始使用汽、機車的學生，建立正確使用汽、機車的觀念，導正台灣盛行改裝排氣管的機車文化。

基於汽、機車引擎與排氣管改裝後產生的炫耀性噪音，近年來有愈來愈普遍的情況，環保局決定積極配合警察、監理單位，不定時進行道路攔檢，並在縣131、縣139、台3線及台21線等高噪音車輛熱門出沒路線，辦理跨縣市聯合攔查，統計自今年開始，共計攔查檢驗26場次，查獲32輛次噪音不合格車輛，依噪音管制法第26條規定，共計處新台幣7萬200元罰鍰，後續並要求不合格車輛限期改善至複驗合格為止。

不過，為強化稽查管制並兼顧車友合理合法改裝權益，環保局呼籲民眾取締重點在於「抓吵不抓改」，車主所使用的排氣管，若經環保局或環保署認證實驗室取得噪音檢測合格者，都可合法、安心的行駛於道路。