「艋舺」翻版？三秒膠黏眼 惡男誇張凌虐遭判刑

2019-12-02 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／南投即時報導



南投縣42歲陳姓男子與連姓男子有手機買賣糾紛，陳前年7月夥同李姓友人將連騙出，將他打到骨折，還脫光其衣物丟進塑膠袋，再塞入鋪滿螺絲釘的後車廂，嘴巴和雙眼還遭三秒膠沾黏，猶如電影「艋舺」情節，陳、李近期分以私行拘禁等罪名判處5年、1年有期徒刑。

據當時彰化縣警局調查，專案小組前年7月至南投埔里偵辦毒品案，攻堅陳住家查獲海洛因、安非他命、改造手槍、子彈和改造工具等，搜索其車輛時，意外救出被陳關在後車廂的39歲連男，而連被發現時奄奄一息，雙眼還被三秒膠黏住。

根據判決書，陳疑不滿託連買手機的錢遭私吞，因此委託同樣認識連的38歲李姓友人夥同另3名朋友將連騙往陳男指定的鐵皮屋，待3友人離去後，陳、李2人用文昌筆、木棍等痛毆連男，不僅打斷連的手，還嗆聲恐嚇「要把你埋在山上」。

陳更因連一直辯解，就是沒誠意解決債務，氣得拿快乾膠試圖要將連的嘴封起來，過程中因連不斷掙扎，三秒膠因此噴黏其眼睛；最後陳、李更將連的衣物脫光裝進黑色塑膠袋以膠帶捆綁，先關在鐵皮屋，之後又丟進撒滿螺絲釘後車廂內拘禁。

而該起暴力案件被偵破後，南投地檢署檢察官以殺人未遂、私行拘禁等罪名起訴陳姓和李姓男子；今年11月底一審判決出爐，經審理，南投地方法院認為證據不足以顯示陳、李2人有殺人犯意，因此該部分判處無罪。