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楊蕙如帶風向手法曝光！下線網軍憑截圖月領1萬元

貨車在霧中拋錨 2女警使盡全力推車避追撞

2019-12-02 12:25聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮一名70歲長者清晨駕駛貨車要下田工作，沒想到行經台9線三民段，貨車突然拋錨無法動彈，人車都被濃霧籠罩，正擔心貨車可能會被後車追撞，幸虧2名女警獲報後及時前往協助，使盡全力將貨車推至路旁，解決燃眉之急，並提供拖吊車電話救援，讓長者直呼女警「人美心更美」揪感心。

花蓮縣警察局玉里分局三民派出所警員酆沁如、實務訓練生廖珮紋清晨接獲民眾通報，大霧瀰漫的台9線268.5公里南下車道，發現有一輛貨車停在機車慢車道上，車上有一名駕駛人無助的坐在車裡。抵達現場後，發現是一名年約70歲長者清晨開貨車欲至田裡工作，途中車子突然故障無法動彈。

警員酆沁如表示，當時路上大霧瀰漫，能見度極低，路上也不斷有車輛往來，因擔心貨車停在機慢車道，恐危及其他用路人的安全，便將巡邏車停於貨車後方約100公尺處打開警示燈警戒，並在巡邏車後方擺放交通錐雙重警示。2名女警更使出全身的力氣把貨車推至路旁安全處所；並提供拖吊車電話及協助聯繫友人到場救援。

玉里分局長呂育騰提醒民眾，發生車輛故障不要慌張，儘快於適當距離放好警示三角牌，避免後車追撞，再聯繫道路救援；平常出門前先行檢查車輛5油、3水、胎壓及其他機件有無故障情事，如此才能快樂出門，平安返家。

花蓮一名70歲長者清晨駕駛貨車要下田工作，沒想到貨車拋錨，幸虧2名女警獲報後及時...
花蓮一名70歲長者清晨駕駛貨車要下田工作，沒想到貨車拋錨，幸虧2名女警獲報後及時前往協助，使盡全力將貨車推至路旁。圖／玉里警分局提供
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台9線268.5公里南下車道清晨大霧瀰漫，女警協助拋錨貨車脫困。圖／玉里警分局提...
台9線268.5公里南下車道清晨大霧瀰漫，女警協助拋錨貨車脫困。圖／玉里警分局提供
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