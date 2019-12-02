貨車在霧中拋錨 2女警使盡全力推車避追撞

2019-12-02 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



花蓮一名70歲長者清晨駕駛貨車要下田工作，沒想到行經台9線三民段，貨車突然拋錨無法動彈，人車都被濃霧籠罩，正擔心貨車可能會被後車追撞，幸虧2名女警獲報後及時前往協助，使盡全力將貨車推至路旁，解決燃眉之急，並提供拖吊車電話救援，讓長者直呼女警「人美心更美」揪感心。

花蓮縣警察局玉里分局三民派出所警員酆沁如、實務訓練生廖珮紋清晨接獲民眾通報，大霧瀰漫的台9線268.5公里南下車道，發現有一輛貨車停在機車慢車道上，車上有一名駕駛人無助的坐在車裡。抵達現場後，發現是一名年約70歲長者清晨開貨車欲至田裡工作，途中車子突然故障無法動彈。

警員酆沁如表示，當時路上大霧瀰漫，能見度極低，路上也不斷有車輛往來，因擔心貨車停在機慢車道，恐危及其他用路人的安全，便將巡邏車停於貨車後方約100公尺處打開警示燈警戒，並在巡邏車後方擺放交通錐雙重警示。2名女警更使出全身的力氣把貨車推至路旁安全處所；並提供拖吊車電話及協助聯繫友人到場救援。