宜蘭家暴防治官郭明道機警拯救受暴婦 榮獲紫絲帶獎

2019-12-02 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／即時報導



衛福部最近選出全國12名「紫絲帶獎」，宜蘭羅東警分局家庭暴力防治官郭明道在各縣市推薦60多位參選者中脫穎而出，拿下殊榮。郭明道總能以同理心處理家暴案，負責認真，3年前更曾機警救了一名遭家暴婦女倖免於難，得獎乃實至名歸。

衛生福利部紫絲帶獎是為了表彰國內推動家庭暴力防治、性侵害防治、性騷擾防治、兒少保護、老人保護及身心障礙者保護的有功人士，參照國際紫絲帶運動象徵「反暴力」精神，以「紫絲帶獎」做為保護服務工作最高榮譽的表徵，同時也藉由表揚及分享成功經驗，給予正向支持與鼓勵。

郭明道民國97年在羅東警分局擔任家庭暴力防治官，從事保護工作己逾10年，期間受理家暴案件及聲請執行保護令、兒少保護查訪、協尋與安置事宜、偵處性侵害案件與加害人登記報到查訪、受理性騷擾事件、查緝兒少性剝削防制等工作，不遺餘力。

其中民國105年9月發生在羅東轄區一起槍擊命案，郭明道受理劉姓女子家暴案時，評估被害人有生命身體安全疑慮，立即轉介社會處緊急安置，還提供劉女Mini棒以供緊急求助；另外向宜蘭地方法院聲請暫時保護令獲准，丈夫張姓犯嫌因為久尋劉女未果，詢問兒子又得不到正面回應，氣急敗壞憤而持槍追逐其子與黃姓友人所駕駛的車輛，並朝車內射擊，造成黃姓友人受傷送醫急救不治，張嫌也因情緒不穩舉槍自戕，這起意外因郭明道事前處置得宜，才得以保護劉女人身安全。