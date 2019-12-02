33歲女子從千人洞下山 不慎滑落邊坡

2019-12-02 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／嘉義縣即時報導



新竹33歲溫姓女子今天上午9點14分從嘉義縣阿里山鄉行豐吊橋往千人洞方向2公里處，疑似路況不好不慎滑落邊坡，幸好同行友人及時拉回步道，溫女僅身體多處擦傷及頭部撕裂傷，目前意識清楚生命跡象穩定，消防人員正趕往現場。