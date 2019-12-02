親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

開車前做這件事 小心一整年便當錢飛了！

PTT帳號間接造成蘇啟誠之死 「卡神」楊蕙如涉案遭起訴

員警熟悉詐團犯罪手法 被害女驚呼「你怎麼都知道」

2019-12-02 10:15聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

警方熟悉詐團犯罪手法瞭若指掌，台中市警一分局接獲銀行報案稱有詐騙案件，發現洪女欲匯款給詐團，搶先告訴洪女下一步動作，讓洪女驚呼「你怎麼都知道！」更直呼警察「太厲害」。警方向民眾說明，詐騙集團常會利用一些話術取得民眾的信任感，讓民眾交付金錢。洪女表示幸好有警方與銀行聯手，及時保住了她將10萬元的積蓄。

本月中旬，台中市中區民族路銀行行員通知繼中派出所有民眾疑似遭詐騙，巡佐王友忠、警員葉桓瑜到場了解。葉甫見面就問洪女與該名網友「是否見過面？」「哪一國人？」洪女稱自己於月前認識一位香港網友，平常都是以LINE聯繫。葉又繼續接著問「對方是不是請你先匯錢過來，之後再補一定的金額回去?」洪女驚呼，「你怎麼都知道！」

洪女表示對方說急需用錢買房，本身尚欠美金3000元，請洪女先匯款至香港帳戶，日後會補5000元美金給洪女。員警提出過去立案經驗，詐騙集團的犯案手法如出一轍，但洪女起初還是不肯相信，直到員警從對方翻拍證件、匯款紀錄及銀行簿冊，點出圖片中異狀，洪女才恍然大悟，察覺自己真的遇到詐騙。

警方再次呼籲民眾，面對剛認識的網友(尤其是自稱來自阿富汗、戰地的外國人)，若有因故急需用錢或要求先匯錢等情事，且對方承諾事後將給予顯不相當的好處回饋時，應隨時提高警覺，適時撥打165反詐騙專線以向警方進行查證。

台中市警一分局接獲銀行報案稱有詐騙案件，發現洪女欲匯款給詐團，搶先告訴洪女下一步...
台中市警一分局接獲銀行報案稱有詐騙案件，發現洪女欲匯款給詐團，搶先告訴洪女下一步動作，讓洪女驚呼「你怎麼都知道！」更直呼警察「太厲害」。圖／台中市警一分局提供
分享

詐騙集團

相關新聞

開車前做這件事 小心一整年便當錢飛了！

2019-12-02 10:00

暗夜驚魂！女子返家途中遭強擄 機警蹲下尖叫躲過一劫

2019-12-02 11:29

影／台中沙鹿廟會醉男亂入被打傷 警追查打人者到案

2019-12-02 11:03

不讓人做生意？ 萬里飛行傘業者廣告車遭破壞被噴漆

2019-12-02 10:19

太保男子凌晨疑似騎機車上國道 遭追撞已死亡

2019-12-02 10:03

影／貨車女駕駛倒車不小心撞後車 下車看後卻溜了

2019-12-02 09:50

機車遭竊？暖警5分鐘尋回 只是記錯位置

2019-12-02 01:28

人倒車滑百公尺…陽金公路重機摔車 騎士斷魂

2019-12-02 01:16

婦困火場被嗆昏 6消防員抬下樓送醫不治

2019-12-02 01:09

公寓火光驚動鄰 警：燒金紙造成恐慌恐觸法

2019-12-02 01:02

中油台北港工安事故…吊掛沉箱突下墜 7人落海3死

2019-12-02 00:50

疑過彎不慎 騎士下五指山與對向重車擦撞幸無人亡

2019-12-01 22:35

花蓮一名約旦男子落海溺水 尚未脫離險境

2019-12-01 18:20

金門1釣客受困礁石 消防局火速出動2艇救援

2019-12-01 18:13

花蓮北濱海域游泳 約旦籍18歲男子溺水命危

2019-12-01 18:12

到新北市海域垂釣 不穿著救生衣防滑鞋罰款3萬起跳

2019-12-01 16:56

藍寶堅尼失控撞護欄 疑精神不濟釀禍

2019-12-01 15:58

遭爆貪汙通緝還趴趴走 前國大代表徐享崑木柵落網

2019-12-01 15:54

越南女看護險被詐騙150萬元 竹南警民連手保住6年薪水

2019-12-01 15:51

燒金紙像燒房子 板橋暗夜火光嚇死人

2019-12-01 14:55

小黃運將拒絕臨停載貨 與客人鬧上警所調解

2019-12-01 14:01

泰達幣交易遭強盜案 賣家和妻子分提現金坐高鐵到台南

2019-12-01 13:41

又見台鐵平交道事故 監視器還原火車撞爛貨車驚險13秒

2019-12-01 13:31

影／彰化鐵皮屋火警 百公斤婦人不及逃生遭嗆死

2019-12-01 12:51

影／酒後起衝突4少年遭砍傷 同伴追到醫院基警及時攔阻

2019-12-01 12:45

7旬婦騎機車等紅燈突被撞 失控波及兩車倒地亡

2019-12-01 12:31

泰達幣交易強盜1500萬 警拘提吳姓男子4人到案

2019-12-01 12:22

聚賢慈惠堂捐贈救護車 提升大溪區救護能量

2019-12-01 12:15

男網友與港星撞臉 輕熟女淪陷險遭詐5千美元

2019-12-01 11:20

陽金公路凌晨大重機摔車 22歲騎士當場死亡

2019-12-01 11:19

金城鬧區傳住宅火警 屋內堆滿雜物救火不易

2019-12-01 10:55

交易虛擬貨幣 男子高鐵台南站前被搶1500萬

2019-12-01 10:26

失智翁出門洗腎迷途 暖警專車送他至醫院

2019-12-01 10:05

疑平交道搶快 小貨車司機：卡住約1分鐘按緊急鈕擋不住

2019-12-01 09:40

墾丁船帆石凌晨女駕BMW撞5車 當中一輛保時捷

2019-12-01 08:52

影／又見平交道事故！龍港到白沙屯間 火車撞爛小貨車

2019-12-01 08:24

平交道小貨車遭撞事故！ 龍港白沙屯站間列車皆延誤

2019-12-01 08:04
看更多

熱門文章

遭爆貪汙通緝還趴趴走 前國大代表徐享崑木柵落網

2019-12-01 15:54

中油台北港工程7人落海 3人失去生命跡象

2019-12-01 18:01

PTT帳號間接造成蘇啟誠之死 「卡神」楊蕙如涉案遭起訴

2019-12-02 10:11

花30萬「搓圓仔湯」 基隆砂子里長遭判3年2個月

2019-12-01 17:34

啤酒淋頭、甩巴掌逼脫衣 30人KTV集體霸凌少女

2019-12-02 00:37

開車前做這件事 小心一整年便當錢飛了！

2019-12-02 10:00

影／彰化鐵皮屋火警 百公斤婦人不及逃生遭嗆死

2019-12-01 12:51

男童打翻珍珠奶茶引來殺身禍 母同居男友被判重刑

2019-12-01 20:02

到新北市海域垂釣 不穿著救生衣防滑鞋罰款3萬起跳

2019-12-01 16:56

酒後做春夢以為是心愛的她 醒來發現「他」趴在下半身

2019-12-01 12:12

藍寶堅尼失控撞護欄 疑精神不濟釀禍

2019-12-01 15:58

他拍下「車尾掛雞蛋」問用途 網揭密是神聖儀式

2019-12-02 09:10

金門1釣客受困礁石 消防局火速出動2艇救援

2019-12-01 18:13

又見台鐵平交道事故 監視器還原火車撞爛貨車驚險13秒

2019-12-01 13:31

男在公司女廁裝針孔攝影機 偷拍4女如廁346次賠45萬

2019-12-02 07:31

台南虛擬貨幣交易強盜案 1500萬下落不明

2019-12-01 20:41

越南女看護險被詐騙150萬元 竹南警民連手保住6年薪水

2019-12-01 15:51

影／中油台北港工程沉箱墜落 3移工確定死亡

2019-12-01 19:57

薑母鴨店都不賣飯？ 幕後真相超讓人吃驚

2019-12-02 10:47

發票明細有陷阱 她打開載具才發現虧大了

2019-12-02 10:38

影／毛小孩樹葬盆栽遭竊 老闆娘急報案警迅速破案

2019-12-01 16:36

原來卡神是綠網軍首領？北檢查出發文帶風向可月領萬元

2019-12-02 11:16

中油台北港工安事故…吊掛沉箱突下墜 7人落海3死

2019-12-02 00:50

台水前董事長徐享崑涉貪污被通緝落網 中檢凌晨發監

2019-12-02 09:38

幼時遭他猥褻 高中女生見鄰居阿伯出現割腕自殘

2019-12-01 13:31

燒金紙像燒房子 板橋暗夜火光嚇死人

2019-12-01 14:55

影／酒後起衝突4少年遭砍傷 同伴追到醫院基警及時攔阻

2019-12-01 12:45

台北港7勞工落海意外 疑因未設防落水措施

2019-12-01 20:31

泰達幣交易遭強盜案 賣家和妻子分提現金坐高鐵到台南

2019-12-01 13:41

泰達幣交易強盜1500萬 警拘提吳姓男子4人到案

2019-12-01 12:22

抱1500萬元買「泰達幣」被搶 警逮四嫌

2019-12-02 00:00

疑過彎不慎 騎士下五指山與對向重車擦撞幸無人亡

2019-12-01 22:35

虛擬幣隱密難追蹤 犯罪集團「新歡」

2019-12-02 00:17

男當街露鳥自摸遭逮 辯稱只是在清潔

2019-12-01 14:20

黃國昌指徐享崑趴趴走 法務部：已建置通緝系統

2019-12-01 19:32

被爆趴趴走…貪汙案遭通緝1年8個多月 徐享崑落網喊冤

2019-12-02 00:56

人倒車滑百公尺…陽金公路重機摔車 騎士斷魂

2019-12-02 01:16

虛擬幣 可能成難以察覺的洗錢匯兌管道…

2019-12-02 00:10

虛擬貨幣遭強盜1500萬元案 3男聲押1男交保

2019-12-02 08:55

影／貨車女駕駛倒車不小心撞後車 下車看後卻溜了

2019-12-02 09:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top