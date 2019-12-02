員警熟悉詐團犯罪手法 被害女驚呼「你怎麼都知道」

2019-12-02 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



警方熟悉詐團犯罪手法瞭若指掌，台中市警一分局接獲銀行報案稱有詐騙案件，發現洪女欲匯款給詐團，搶先告訴洪女下一步動作，讓洪女驚呼「你怎麼都知道！」更直呼警察「太厲害」。警方向民眾說明，詐騙集團常會利用一些話術取得民眾的信任感，讓民眾交付金錢。洪女表示幸好有警方與銀行聯手，及時保住了她將10萬元的積蓄。

本月中旬，台中市中區民族路銀行行員通知繼中派出所有民眾疑似遭詐騙，巡佐王友忠、警員葉桓瑜到場了解。葉甫見面就問洪女與該名網友「是否見過面？」「哪一國人？」洪女稱自己於月前認識一位香港網友，平常都是以LINE聯繫。葉又繼續接著問「對方是不是請你先匯錢過來，之後再補一定的金額回去?」洪女驚呼，「你怎麼都知道！」

洪女表示對方說急需用錢買房，本身尚欠美金3000元，請洪女先匯款至香港帳戶，日後會補5000元美金給洪女。員警提出過去立案經驗，詐騙集團的犯案手法如出一轍，但洪女起初還是不肯相信，直到員警從對方翻拍證件、匯款紀錄及銀行簿冊，點出圖片中異狀，洪女才恍然大悟，察覺自己真的遇到詐騙。