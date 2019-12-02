啤酒淋頭、甩巴掌逼脫衣 30人KTV集體霸凌少女

2019-12-02 00:37 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ／新北即時報導



新北市三重區昨天（1日）下午1名少女，被疑與另名男子過從甚密，遭到該名男子的愛慕者約在某KTV對峙質問，期間少女輪番遭到4名女子恐嚇，逼少女交出手機對話紀錄，見她不從，隨即動手呼巴掌、逼脫衣，另外在場20多人則是在一旁看戲、鼓譟，警方獲報後將4名動粗的女子帶回偵訊，依涉妨害自由、恐嚇罪嫌函送少年法庭。

遭霸凌的許姓少女（15歲），因為被陳姓少女（15歲）懷疑與她心目中的白馬王子有染，陳女以幫另名友人慶生為藉口，將許女約到三重區正義北路上的KTV，實則要逼她說出實情，期間不斷出言恐嚇，要求許女交出手機，好讓眾人檢查Line的對話紀錄，確認許是不是偷偷與男神在暗中交往。

許女不願交出手機，隨即遭到陳女在內的4名少女動手拉扯，還一把抓住許的頭髮要逼她就範，更大聲吼「手機在哪裡、快一點啦！」許女只好說出手機就放在包包內，要其他人自行去拿，但仍持續被霸凌，一旁其他少女也不斷動手推打她，甚至還逼她脫衣，更以啤酒、飲料淋頭。

過程全部被在場友人錄下影片並放上網路，多名熱心網友見狀立刻報警，警方在下午4時許獲報後，隨即出動前往事發的KTV，但距離事發已經1個小時；員警進到包廂時，眾人還十分錯愕，但遭霸凌的少女疑似已經離開現場，警方只帶回包含陳女在內4名參與動手的少女進行偵訊。