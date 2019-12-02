公寓火光驚動鄰 警：燒金紙造成恐慌恐觸法

2019-12-02 01:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／新北報導



新北市板橋區一棟公寓住戶前天深夜在陽台燒金紙，火勢猛烈還傳出刺鼻臭味。 圖／翻攝自臉書「爆料公社」 分享 facebook

新北市板橋區一棟公寓住戶前天深夜在自家四樓陽台焚燒金紙，火勢猛烈還傳出刺鼻臭味，引發附近居民驚慌以為火災，紛紛報警，大批消防人員到場才知是烏龍，民眾大罵。警方說，公寓住戶自家燒金紙不違法，但釀災可能觸犯公共危險罪，造成恐慌也有觸犯社維法之虞，另空汙最高可開罰十萬元。

這棟公寓位於板橋長江路四樓，沒有管委會，前天深夜十一點多，許多民眾驚見公寓陽台冒出熊熊火光，火舌幾乎快跟人一樣高，還有陣陣濃煙不斷從鐵窗飄出上竄，夾雜類似燒塑膠的刺鼻味。

不少居民以為發生火警，消防局獲報後調派十四車卅二人前往，連水線都布好，上樓才知是燒金紙，已熄滅，確認無復燃可能，勸導後離開。

附近居民說，該住戶不是第一次在家燒紙錢，曾有人勸阻卻無效，擔心哪一天真的出事；據了解，屋主因信仰，有燒金紙習慣，前天適逢地方宮廟遶境，準備祭獻數量比平時多，結果大火和濃煙引起誤會。

警方說，民眾有意或無意燒毀他人物品，都可能構成公共危險罪。本案民眾雖在自家燒紙錢，但行為若造成鄰居恐慌，也有觸犯社會秩序維護法的疑慮。

另外，民眾在自家住戶燃燒大量金紙產生濃煙，如環保局人員測得指數超標，也可能因觸犯空汙相關法規而被開罰；若造成附近鄰居身體不適或財物沾染煙味，還可能衍生侵權損害賠償的民事糾紛。

新北市一名潘姓婦人去年就因在住處燒金紙，沒注意餘燼，整桶紙灰從住家往樓下倒，燒毀樓下鄰居塑膠網，被新北地院依公共危險罪判罰金五千元。