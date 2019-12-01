花蓮一名約旦男子落海溺水 尚未脫離險境

2019-12-01 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／即時報導



花蓮北濱公園外海域今天驚傳一名外籍人士意外落海，海巡署第一二岸巡隊獲報後趕緊前往救人，將人抬上岸後不斷給予CPR。岸巡隊表示，溺水民眾為18歲男性，是約旦人，當下救起有生命跡象，但一直處於昏迷狀態，並送往門諾醫院急救，詳細事故原因仍待警方釐清。

據了解，該名外籍人士與7名友人在花蓮北濱海邊玩水，不知何故，外籍男疑似被浪捲走，不慎落海溺水，人也失去意識，岸巡隊獲報並緊急送醫。