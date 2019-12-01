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金門1釣客受困礁石 消防局火速出動2艇救援

2019-12-01 18:13聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門一名陳姓釣客在今日下午趁著退潮，步行前往金湖鎮漁村外的離岸礁岩上磯釣，因不暗潮汐，漲潮受困於礁石上，雖然礁石離岸際不遠，眼見潮水不斷湧上來，讓釣客超害怕，趕緊打電話向消防局求救，金湖消防分隊與金沙消防分隊立即出動救溺車組前往，救生義消人員亦到場協助，現場共計出動2式充氣式橡皮艇和1台救護車前往救援，才成功將受困民眾營救上岸。

金門縣消防局表示，在下午14時15分接獲陳姓民眾報案，因釣魚不暗潮汐，漲潮受困於礁石上，救災人員抵達現場，發現距離黑屋外海約10公尺礁石上有1位受困的民眾待救，分隊長陳效杰立即指揮同仁人員由新湖漁港下艇進行搶救。隨後消防局第二大隊長陳叁奇亦趕抵現場指揮。

雖然礁石離岸際相當近，不到10公尺，但救援過程因潮水過大，暗礁不明，船艇難以接近，消防人員原本要採取「活餌救援」，由消防人員以岸上下水接近，給予民眾救生衣後，以拖拉方式帶上岸，但受困的民眾表示，身上有帶重要的東西，不願下水，最後才採取船艇救援。

也因現場海浪甚大，過程中1艘充氣式橡皮艇一度被大浪拍上礁岩，卡在上頭動彈不得，所幸在另一艘橡皮的支援下，最終以拋繩袋協助後，方引導受困民眾上艇，才順利以陳姓釣客營救上岸，有驚無險。隨後由金湖消防分隊以救護車將民眾載往金門醫院。

受困陳姓民眾經救護人員現場評估生命徵象，意識清楚並無受傷情事，陳姓民眾表示，因釣魚登上礁石，不熟悉海上的潮汐漲退潮時間，錯過了退潮時間被困在礁石上。

金門一名陳姓釣客在今日下午因不暗潮汐，漲潮受困於礁石上，金門縣消防局最後共計出動...
金門一名陳姓釣客在今日下午因不暗潮汐，漲潮受困於礁石上，金門縣消防局最後共計出動2式充氣式橡皮艇和1台救護車前往救援，才成功將受困民眾營救上岸。圖／金門縣消防局提供
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金門一名陳姓釣客在今日下午步行前往金湖鎮漁村外的離岸礁岩上磯釣，因不暗潮汐，漲潮...
金門一名陳姓釣客在今日下午步行前往金湖鎮漁村外的離岸礁岩上磯釣，因不暗潮汐，漲潮受困於礁石上。圖／金門縣消防局提供
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