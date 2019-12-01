金門1釣客受困礁石 消防局火速出動2艇救援

2019-12-01 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



金門一名陳姓釣客在今日下午趁著退潮，步行前往金湖鎮漁村外的離岸礁岩上磯釣，因不暗潮汐，漲潮受困於礁石上，雖然礁石離岸際不遠，眼見潮水不斷湧上來，讓釣客超害怕，趕緊打電話向消防局求救，金湖消防分隊與金沙消防分隊立即出動救溺車組前往，救生義消人員亦到場協助，現場共計出動2式充氣式橡皮艇和1台救護車前往救援，才成功將受困民眾營救上岸。

金門縣消防局表示，在下午14時15分接獲陳姓民眾報案，因釣魚不暗潮汐，漲潮受困於礁石上，救災人員抵達現場，發現距離黑屋外海約10公尺礁石上有1位受困的民眾待救，分隊長陳效杰立即指揮同仁人員由新湖漁港下艇進行搶救。隨後消防局第二大隊長陳叁奇亦趕抵現場指揮。

雖然礁石離岸際相當近，不到10公尺，但救援過程因潮水過大，暗礁不明，船艇難以接近，消防人員原本要採取「活餌救援」，由消防人員以岸上下水接近，給予民眾救生衣後，以拖拉方式帶上岸，但受困的民眾表示，身上有帶重要的東西，不願下水，最後才採取船艇救援。

也因現場海浪甚大，過程中1艘充氣式橡皮艇一度被大浪拍上礁岩，卡在上頭動彈不得，所幸在另一艘橡皮的支援下，最終以拋繩袋協助後，方引導受困民眾上艇，才順利以陳姓釣客營救上岸，有驚無險。隨後由金湖消防分隊以救護車將民眾載往金門醫院。