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到新北市海域垂釣 不穿著救生衣防滑鞋罰款3萬起跳

2019-12-01 16:56聯合報 記者吳淑君／即時報導

今天中午金山燭台雙嶼附近礁石，有釣客沒注意漲潮被困在礁石上，新北市政府消防局隨即派遣消防人員前往救援，還有該釣客有穿著救生衣，無立即危險，消防船艇靠近把人救上岸。東北季風來了，新北市政府要求至新北市海域垂釣者，務必穿著救生衣及防滑鞋。倘經勸導仍不聽，將依據發展觀光條例第64條處行為人新台幣3萬元以上90萬元以下罰緩。

新北消防局指出，他們派20名、船艇2艘前往救援，該釣客離岸邊約20公尺，現場浪高已達3公尺。這起救護案件民眾不熟悉海象導致受困，雖依規定穿著救生衣方能順利獲救，但因該處海象變化大，易有危險，消防人員仍向該名民眾開立勸導單，宣導於該處磯釣的危險性。

東北季風盛行，新北市北海岸及東北角海岸漁獲豐富，從事釣魚活動民眾紛紛至新北市沿岸磯釣，新北市政府為保障釣客生命安全，要求至新北市海域垂釣者務必穿著救生衣及防滑鞋。倘經勸導仍未穿著救生衣從事垂釣者，將依據發展觀光條例第64條處行為人新台幣3萬元以上90萬元以下罰緩。

新北市政府消防局再次呼籲，海岸釣魚切勿因貪圖一時方便未穿著救生衣及防滑鞋，釣客可至沿岸鄰近的海巡安檢所、消防分隊、派出所及遊客中心等39處所，經登記姓名電話後即可免費借用救生衣，降低磯釣危險性避免憾事發生。

今天中午金山燭台雙嶼附近礁石，有釣客沒注意漲潮被困在礁石上。圖／新北消防局提供
今天中午金山燭台雙嶼附近礁石，有釣客沒注意漲潮被困在礁石上。圖／新北消防局提供
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