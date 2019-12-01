影／毛小孩樹葬盆栽遭竊 老闆娘急報案警迅速破案

2019-12-01 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ／即時報導



「誰偷了我的樹葬盆！」26歲在新北市新店區經營一間服飾店的黃姓女子，今天凌晨在地方社團PO文表示，自己在店外的盆栽內樹葬了一隻曾經養過卻早夭貓兒子，未料在上月27日凌晨時被人竊走，盼對方儘快將貓兒子的樹葬盆還給她，並且她為了調閱監視畫面也已報案。

警方經調閱監視畫面後，發現是附近的76歲欒姓老婦誤以為盆栽不要才拿走，之後她便將盆栽隨意丟棄，警訊後依竊盜罪嫌將婆婆函送新北地檢署。

黃女在地方臉書社團PO文表示，自己曾養過一隻早夭的小貓咪，她擔心毛小孩獨自葬在山上會孤單害怕，便將他火化後樹葬在店門口的盆栽中。未料上月27日，常在服飾店附近撿回收變賣的

欒姓老婦聽服飾店附近鄰居表示服飾店已倒閉，門口的東西都可以拿去回收，便將毛小孩樹葬的盆栽拿走。

黃女發現毛小孩樹葬的盆栽不見後心急如焚的找了許久未果，決定在臉書社團中發文詢問，並為調閱監視畫面，今天上午前往派出所報警處理。但因欒婦已將盆栽任意丟棄在附近的建築工地中，經警方與黃女前往尋找皆未果，研判已遭清潔人員收拾，讓黃女十分難過，也不解為何附近鄰居要向欒婦這樣說。