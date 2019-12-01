疑車速過快 6旬翁烏來自撞山壁急救後宣告不治

2019-12-01 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ／即時報導



60歲鄭姓男子今天下午1時許騎車行經新北市烏來區新烏路五段12.4K處自新店往烏來方向時，疑因車速過快致反應不及，自撞轉彎處水泥護欄後摔落無呼吸心跳。