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越南女看護險被詐騙150萬元 竹南警民連手保住6年薪水

2019-12-01 15:51聯合報 記者范榮達／即時報導

46歲武姓越南籍女看護工11月19日要到彰化銀行苗栗縣竹南分行，臨櫃要領包裹，後來又要匯款給美國開飛機男網友5萬元美金，銀行察覺她疑遭詐騙，通報竹南警分局成功防詐阻匯，警方說，武女1個月收入約2萬元，還好保住150萬元，否則要超過6年做白工。

警方說，武女 11日19日到彰化銀行竹南分行表示欲領取包裹，詢問潘姓保全員，因銀行已無辦理包裹業務，武女轉而撥打手機後，又改口詢問臨櫃匯款業務，保全員懷疑武女遭詐騙，銀行向竹南分局通報，員警立即趕到現場了解，耐心解說打消武女轉帳匯款的意願。

警方調查，武女經由越南朋友介紹在網路APP聊天室，認識1名自稱在美國開飛機的男網友，男網友表示要金項鍊等首飾包裹給她，但卡在海關，必須先行匯款5萬元美金交給海關，包裹才會放行，事後會再匯款還她，她遵循男網友指示到銀行準備貸款及匯款。

彰化銀行竹南分行協助阻詐成功，竹南分局頒發感謝狀，感謝金融機構阻詐並報警處理，成功有效阻絕民眾受騙，警方呼籲，詐欺集團經常以「假徵婚（交友）」的手法，假冒外籍網友誘騙，透過交友軟體搭訕，以甜言蜜語和噓寒問暖攻勢，取得被害人依賴與信任，接著假藉名義求助匯款。

警方說，若遇有類似詐騙情節，切記3要訣「勿急、勿躁、多思考」詳加查證，也可撥打165求證，避免遭詐騙。

警方及銀行連手，日前成功阻止武姓女看護工被騙150萬元。圖／竹南警察分局提供
警方及銀行連手，日前成功阻止武姓女看護工被騙150萬元。圖／竹南警察分局提供
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