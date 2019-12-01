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當年蔣經國害父失業 吳怡農：沒想到今和他孫子競爭

燒金紙像燒房子 板橋暗夜火光嚇死人

2019-12-01 14:55聯合報 記者陳俊智／新北即時報導

新北市板橋區一棟公寓昨天深夜驚傳火警，警消出動大量人車前往搶救，所幸現場只是民眾在燒金紙，火勢太旺引起誤會；警消表示，公寓住戶在自家燒金紙雖不違法，但還是要呼籲大家小心用火，以免火勢一發不可收拾，不但造成財損，還有可能觸犯刑法。

昨天深夜11時許，板橋長江路一棟公寓驚見熊熊火光，陣陣濃煙不斷從陽台鐵窗竄出，引發附近居民驚恐。警消獲報第一時間出動14車32人前往，但趕抵時，屋主已自行撲滅火勢，確認無復燃可能，勸導後未出水即離開。

據了解，屋主因個人信仰，每逢農曆初一、十五都有在自家陽台燒金紙習慣，昨天適逢在地宮廟遶境活動，所以準備祭獻的數量比平時多，未料大火和濃煙引起誤會；警方調查，該住戶過去不曾發生類似情況，但此次行為已引起附近居民擔憂，也特別勸導一番。

警方表示，民眾不論有意或無意燒毀他人物品，都有可能構成公共危險罪，但本案民眾是在自家燒金紙，且火勢未延燒波及鄰居，加上無人提告，恐難以公共危險罪送辦。不過，民眾燒金紙引發左右鄰居恐慌，此部分可能涉及社會秩序維護法，將進一部釐清。

另外，民眾在自家住戶燃燒大量金紙產生濃煙，如環保局人員指數超標，也有可能因觸犯空汙相關法規而被開罰，如造成附近鄰居身體不適或財物沾染煙味，也有可能衍生民事糾紛，建議民眾燃燒金紙最好選在空曠地點，或交由相關單位集中焚燒，避免爭議。

新北市板橋區一棟公寓昨天深夜驚傳火警，警消出動大量人車前往搶救，所幸現場只是民眾...
新北市板橋區一棟公寓昨天深夜驚傳火警，警消出動大量人車前往搶救，所幸現場只是民眾在燒金紙，火勢太旺引起誤會。圖/翻攝自臉書「爆料公社」
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