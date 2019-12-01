小黃運將拒絕臨停載貨 與客人鬧上警所調解

2019-12-01 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中報導侮



台中市民陳姓男子昨晚搭計程車要到東協廣場，因要在東協廣場臨停載貨遭汪姓運將拒絕起口角，飆罵三字經，要求下車不滿要付車資85元，怒嗆司機，兩人因而鬧上警所，最後在員警協調力勸下，由陳男給付車資100元，才平息糾紛。

警方說，在禁止臨時停車處所違規停車，小型車處新台幣900元；併排違規停車者，汽車處新台幣1200元。但若是駕駛車主在車上，警方會請車主駛離，不會開罰單。若經員警勸駛離，車主拒絕仍違停，則警方會開出罰單。

警方調查，陳男昨晚在三民路、太平路口搭上汪姓運將所駕計程車，雙方因為東協廣場是否能臨停載物問題起爭執，隨即在下個路口停車報案，警方獲報前往請兩人回警所協調，最後陳男付出100元車資並由警方登錄雙方資料後，才化解這場糾紛。

網友今天凌晨在臉書社團「爆怨公社」PO文說，家人今天載到一位客人要到東協廣場，客人要求臨停載東西，但東協廣場幾乎都紅線不能久停，能停的地方都有計程車排班，怕被警察開單就拒絕乘客要求，後來在車上發生糾紛，對方先是作勢打人，接著飆罵三字經嗆「等一下叫警察帶我們過去，那邊有違規，我跟你講你包起來」。

網友強調，因擔心乘客要求會導致違規被開單，司機和乘客起口角，乘客對司機無法達成需求還要收車資表示不滿，認為司機硬凹！「上了車，錶按下去就是85，就算你應為任何事情要馬上下車85就是85，這個禮儀我國小老師就教過我了。哪些在那邊說收85怎樣怎樣的..老師沒教好？」