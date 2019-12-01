又見台鐵平交道事故 監視器還原火車撞爛貨車驚險13秒

2019-12-01 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



上月22日，台鐵台中一處平交道柵欄因故障，造成自強號撞小客車的事故，如今不到半個月又一起小貨車遭撞事故，發生在苗栗龍港到白沙屯間的山邊平交道，不過這次疑似是小貨車搶快，撞上區間車後車頭全毀。台鐵局也釋出監視器畫面，還原驚險13秒鐘。

今天上午7時30分，2512次彰化開往新竹區間車，於龍港=白沙屯間山邊平交道(K149+494)西正線撞及公路小貨車事故。

小貨車司機陳姓男子（56歲）表示，車子由東往西方向，通過平交道遮斷器第1支柵欄後，第2支欄就已放下，曾下車抬起柵欄，柵欄被抬起後又下降，他再按平交道緊急按鈕，發現火車迎面而來，他招手示意，火車速度很快就撞上來。

台鐵局說，依據監視器畫面顯示，該肇事者由東往西，闖入東側遮斷機，遭西側遮斷桿擋住。端看監視器畫面，上午7時32分43秒平交道警報開始，7時32分52秒貨車闖東側遮斷桿，7時32分56秒貨車停在西側遮斷機前被撞。

台鐵局說，經調閱現場監視畫面顯示，當列車接近時，平交道警告燈開始閃爍，同時發出警告聲響，小貨車駕駛於東側遮斷桿開始下降前，違規闖入，並被西側遮斷桿檔下，於此同時該小貨車車頭已侵入路線，致遭列車撞擊。

台鐵局表示，該事故依據現場監視器畫面初步判斷應屬小貨車駕駛違規闖入平交道所致，後續台鐵局將全力配合鐵路警察局偵查，提供相關相關資料及說明。此外該處之平交道經臺鐵局於事故發生後立即派員現場檢查確認運作正常。