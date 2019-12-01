影／彰化鐵皮屋火警 百公斤婦人不及逃生遭嗆死

2019-12-01 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／彰化即時報導



彰化縣芬園鄉大彰路今天上午發生一起住宅火警，彰化縣消防局出動13部消防車等搶救，但在二樓的游姓53歲婦人被救出已無呼吸心跳，由於婦人體重一百多公斤，疑因行動不便，來不及逃生，才會被嗆昏，經送彰基但仍急救無效身亡。

彰化消防局第一大隊大隊長劉錫垣表示，今天上午8點45分獲報芬園鄉大彰路二段發生住火警，消防局出動彰化東區分隊、花壇等6個分隊共 28人出動搶救，起火點在鐵皮屋2樓，燃燒樓地板面積約約60平方公尺，約在20多分後控制火勢，09點時44分火勢完全熄滅。

附近鄰居說，由於當時鐵皮屋旁正在進行工程，怪手作業時好像有拉到電線，有看到冒出火花，後來就發生火警，冒出濃煙，一旁工人還趕緊登上怪手挖斗到屋頂上方，企圖用滅火器滅火，本來在外面的游女丈夫也拿著水要搶救火災。

由於火災發生時屋內住警器有偵測到煙而發出警報聲，屋內游女家人3人有跑出來，但在二樓的游女因重達百公斤，行動較不便，可能是來不及逃生，而嗆昏在房內，消防人員還出動6人將已昏迷的游女扛下樓，但當時游女已失去呼吸心跳，送醫後仍不治。