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7旬婦騎機車等紅燈突被撞 失控波及兩車倒地亡

2019-12-01 12:31聯合報 記者蕭雅娟／台北即時報導

7旬賴姓老婦人日前騎機車等紅燈時突遭羅姓機車騎士擦撞，導致賴婦撞上一輛機車後，人車倒在邱姓司機駕駛的大客運車旁，當場失去呼吸心跳，送醫急救宣告不治。士林地檢署日前偵結，以國道客運行車記錄器認定，羅姓機車騎士未注意撞上機車等候區的賴婦，全案依過失致死罪嫌起訴。

起訴指出，羅男今年7月8日晚上7時許，騎機車沿著北市士林中正路東往西方向，行經中正路、福港街口前，未注意路口機車等候區的賴婦，從賴右後方擦撞到賴機車右側，導致賴加速並向左偏行，撞上左方的徐姓機車騎士，再撞到邱姓女司機駕駛的國道客運車。

賴婦摔車倒地，地上留下一灘鮮血，當場失去呼吸心跳，緊急送往新光醫院救治，因顱內出血仍不治身亡。警方獲報後派出多輛警車趕往路口，拉起封鎖線，迅速處理交通事故，釐清事故發生原因。

羅、徐、邱等3人遭依過失致死罪嫌送辦。羅男坦承，騎機車撞上賴的機車，但沒有擦撞到人。徐男則稱，在路口看到賴機車橫行往左，就向左側減速閃躲，他有被撞到但沒跌倒，沿路滑行到路邊。邱姓司機則稱，綠燈跟大家一起起步，沒多久就聽到右側有聲音，看後照鏡發現賴倒在車旁。

檢察官勘驗大客車行車記錄器，賴靜止在機車等候區，羅騎機車擦撞到賴右側後，賴往左加速，剛好徐從賴的左側騎過遭擦撞，賴倒地，公車接近、慢慢停住，徐則慢慢停靠路旁。

檢方認定，羅是肇事主因，全案依過失致死罪嫌起訴，羅案發後向警方自首肇事，建請依法減刑。另徐、邱2人則不起訴處分。

多輛警車抵達現場，拉起封鎖線。記者蕭雅娟／翻攝
多輛警車抵達現場，拉起封鎖線。記者蕭雅娟／翻攝
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老婦在台北市士林區中正路、福港街口停等紅燈，卻遭後方騎士撞擊，加速向左偏離行駛撞...
老婦在台北市士林區中正路、福港街口停等紅燈，卻遭後方騎士撞擊，加速向左偏離行駛撞車，當場發生一起死亡車禍。記者蕭雅娟／翻攝。記者蕭雅娟／翻攝
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國道客運機車騎士事故

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