聚賢慈惠堂捐贈救護車 提升大溪區救護能量

2019-12-01 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ／桃園即時報導



為提升偏遠地區的救護資源，桃園大溪聚賢慈惠堂集結虔誠信眾的愛心，今天於37周年堂慶捐贈桃園市府消防局大溪分隊價值新台幣268萬元的救護車「聚賢號」，希冀未來可以幫助更多需要緊急救護服務的病患，對社會的付出及貢獻功不可沒。

去年消防局救護出勤量10萬55件，其中到院前心肺功能停止（OHCA）經搶救而康復出院共75人，除了人員的加強訓練外，更需要精良裝備及新穎救護車，才能讓患者得到最妥善的處置與及時送醫。

本次救護車捐贈的設備包含自動心臟電擊器（AED）、擔架床、可折疊式搬運椅、手持式血氧濃度分析儀等，對消防人員執行緊急救護工作是一大利器，也讓到院前救護可以發揮極大功效。

桃園市長鄭文燦出席活動時表示，聚賢慈惠堂創建於民國71年，勵行濟世、勸世、救世三大宗旨，香火興旺，信徒滿天下，是地方信仰中心，為慶祝37周年堂慶，今天集結信眾的愛心捐贈「聚賢號」救護車予市府消防局大溪分隊，期盼發揚母娘慈悲精神，提升大溪區救護能量，照顧更多偏鄉居民的健康，並祈求母娘保佑市民朋友闔家平安，桃園建設大發展。