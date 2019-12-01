親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

今晚變天！新一波東北季風增強 周三到周五轉濕冷全台有感

600年前的明代壁畫躲過文革 全靠法海寺一位校工

金城鬧區傳住宅火警 屋內堆滿雜物救火不易

2019-12-01 10:55聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

屋內堆滿雜物，消防人員寸步難行，增加救火的困難。圖／金門縣消防局提供
屋內堆滿雜物，消防人員寸步難行，增加救火的困難。圖／金門縣消防局提供
分享
金城鬧區昨晚發生住宅火警，濃濃黑煙由3 樓陽台竄出，嚇壞附近住戶，所幸金城消防分隊獲報立即趕往救火，花了20多分鐘，才將火勢控制，現場並無人員傷亡，火點位於3樓的神明廳，初估財損約為數十萬元，整起火警總計出動各式消防車及救護車6輛，動員消防及義消人員計33名前往搶救；金門消防局表示，整起火警詳細的火災原因及財產損失，將由消防局火調科進行後續調查。

金門縣消防局表示，指揮中心在30日晚上19時06分接獲民眾報案指稱，鄰近金門高中的珠浦西路附近社區發生住宅火警，3 樓有濃煙冒出，立即派遣金城及金寧消防分隊車組人員前往搶救，並由轄區第一大隊大隊長陳國瑋擔任救火指揮官，秘書呂英華也於接獲通知後，立即趕往現場坐鎮指揮。

帶隊官小隊長李錫安到場，在接觸報案人後，屋主表示尚有2個小孩還在屋內，指揮官立即指揮所屬分為人命救援組及滅火搶救組入室搶救。由於火災現場為3層樓RC構造建築物，火點位於3樓，建築物內因置放大量紙箱、雜物、高梁酒及易燃物等，現場火載量極大，增加消防搶救困難，消防人員於入室後便逐層搜索屋主兒子所在的2樓及3樓的房間，經搜索後發現位於2樓的小兒子自行脫困下樓。

另外，屋主的大兒子在火災發生後逃離在3樓後側陽台避難，由指揮官陳國瑋指揮消防員由分隊長陳莒揚率職消許政勤及許俊偉由隔壁房屋三樓的陽台爬至受困者所處位置協助脫困，該名民眾由於有吸入濃煙懷疑有吸入性嗆傷，立即由救護車送往醫院進行救治。

現場消防人員部署2條水線進入屋內進行人命搜救及滅火攻擊，搜救人員在找尋2、3樓房間後確認無人員受困屋內後，立即於3 樓集結，由小隊長李錫安帶領隊員陳榮海、陳天傑、周佳慶、王玉鑫進入3樓佛廳成功找到火點進行滅火攻擊，火勢於19時35分受到控制，並於19時40分撲滅。

消防人員透露，由於屋內堆放眾多雜物，根本沒有佈線救火的作業空間，連要爬上3樓滅火，也都寸步難行，消防人員最後又花了相當多的時間來進行殘火處理，整起火警詳細的火災原因調查及財產損失將由消防局火調科進行後續調查。

金城鬧區昨晚發生住宅火警，屋內雜物都被悶燒燻黑。圖／金門縣消防局提供
金城鬧區昨晚發生住宅火警，屋內雜物都被悶燒燻黑。圖／金門縣消防局提供
分享

火災金門

相關新聞

疑平交道搶快 小貨車司機：卡住約1分鐘按緊急鈕擋不住

2019-12-01 09:40

影／又見平交道事故！龍港到白沙屯間 火車撞爛小貨車

2019-12-01 08:24

墾丁船帆石凌晨女駕BMW撞5車 當中一輛保時捷

2019-12-01 08:52

交易虛擬貨幣 男子高鐵台南站前被搶1500萬

2019-12-01 10:26

失智翁出門洗腎迷途 暖警專車送他至醫院

2019-12-01 10:05

影／小心荷包失血 西濱通霄北上路段今起區間測速執法

2019-12-01 08:21

平交道小貨車遭撞事故！ 龍港白沙屯站間列車皆延誤

2019-12-01 08:04

開車去健檢…車撞分隔島 翻滾一圈半

2019-12-01 01:34

土城阿伯外出散心卻迷路 暖警一杯茶替他找回家人

2019-11-30 21:57

影／休旅車駕駛途中冒煙 疑機件問題路邊燒成火球

2019-11-30 21:50

中和巷弄一輛車對決三輛機車衝突 警趕往逮七人送辦

2019-11-30 20:53

男子肚餓累倒娃娃機店內 樹林暖警主動關心送他返家

2019-11-30 20:28

宜蘭漁船烏石鼻附近海域翻船 海巡馳援5人獲救

2019-11-30 18:13

影／蔡賴台南總部遭蛋洗 警方已抓到嫌犯

2019-11-30 16:38

內側禁行道超車 北市騎士自撞分隔島傷重不治

2019-11-30 16:05

風太大婦人碧砂漁港跌落海 熱心民眾報案海巡及時搶救

2019-11-30 15:27

北市瑪莎拉蒂撞救護車 無人傷亡

2019-11-30 14:47

老翁跟團遊高雄失蹤 獨離飯店18公里嚇壞家人

2019-11-30 14:46

老翁遭騙險匯200萬 警局所長換便服扮民眾阻詐

2019-11-30 14:19

重機騎士大喊燒起來了 休旅車駕駛乘客及時逃生

2019-11-30 14:05

女指控男壁咚強吻猥褻 事後卻還視訊近一小時

2019-11-30 13:07

影／左側超車翻覆對向車道 肇事駕駛竟落跑

2019-11-30 12:27

影／漁船船東疑中風 海巡偉星艦馳航救人

2019-11-30 11:59

影／烈焰濃煙沖天！嘉義市大雅路二段住宅失火

2019-11-30 11:09

自撞分隔島騰空翻轉 轎車零件四散駕駛幸運生還

2019-11-30 10:03

假警要母領250萬 聰明女兒這招詐團一毛錢也拿不到

2019-11-30 08:27
看更多

熱門文章

大轉彎！科長承認買手機用官威恐嚇學生 衛部將開考績會議處

2019-11-30 22:16

竊電挖5.41枚比特幣 判6個月沒收217萬追償6500萬

2019-11-30 17:13

蔡英文台南總部遭「蛋洗」 賴清德肖像中「蛋」

2019-11-30 14:51

影／休旅車駕駛途中冒煙 疑機件問題路邊燒成火球

2019-11-30 21:50

她爛醉遭性侵 驚聞幕後主使是「男友」全程旁觀

2019-11-30 11:43

內側禁行道超車 北市騎士自撞分隔島傷重不治

2019-11-30 16:05

中和巷弄一輛車對決三輛機車衝突 警趕往逮七人送辦

2019-11-30 20:53

影／蔡賴台南總部遭蛋洗 警方已抓到嫌犯

2019-11-30 16:38

疑平交道搶快 小貨車司機：卡住約1分鐘按緊急鈕擋不住

2019-12-01 09:40

影／小心荷包失血 西濱通霄北上路段今起區間測速執法

2019-12-01 08:21

重機騎士大喊燒起來了 休旅車駕駛乘客及時逃生

2019-11-30 14:05

影／又見平交道事故！龍港到白沙屯間 火車撞爛小貨車

2019-12-01 08:24

影／左側超車翻覆對向車道 肇事駕駛竟落跑

2019-11-30 12:27

土城阿伯外出散心卻迷路 暖警一杯茶替他找回家人

2019-11-30 21:57

老翁跟團遊高雄失蹤 獨離飯店18公里嚇壞家人

2019-11-30 14:46

風太大婦人碧砂漁港跌落海 熱心民眾報案海巡及時搶救

2019-11-30 15:27

火爆妻抓姦踹門強取DNA 老公小三判無罪

2019-12-01 08:21

拳頭硬了！魯莽男衝撞警三度拒檢 危險倒車逃逸又肇逃

2019-11-30 11:30

墾丁船帆石凌晨女駕BMW撞5車 當中一輛保時捷

2019-12-01 08:52

平交道小貨車遭撞事故！ 龍港白沙屯站間列車皆延誤

2019-12-01 08:04

男子肚餓累倒娃娃機店內 樹林暖警主動關心送他返家

2019-11-30 20:28

對4歲女施菸燙、夾指等酷刑還性凌虐 狠父二審重判12年

2019-12-01 08:40

伴母最後一程 檢察官拖案被警告

2019-12-01 01:31

影／漁船船東疑中風 海巡偉星艦馳航救人

2019-11-30 11:59

北市瑪莎拉蒂撞救護車 無人傷亡

2019-11-30 14:47

交易虛擬貨幣 男子高鐵台南站前被搶1500萬

2019-12-01 10:26

美髮設計師起賊心 假動作偷顧客COACH包得不償失

2019-11-30 12:49

開車去健檢…車撞分隔島 翻滾一圈半

2019-12-01 01:34

老翁遭騙險匯200萬 警局所長換便服扮民眾阻詐

2019-11-30 14:19

6度搬垃圾擋主委大門 大樓住戶被判拘役120天

2019-12-01 08:26

宜蘭漁船烏石鼻附近海域翻船 海巡馳援5人獲救

2019-11-30 18:13

公車運將誤夾乘客判拘役 檢察官不服上訴改判獲緩刑

2019-11-30 16:47

跨國婚媒增列防堵條款 阻不法團體另起爐灶

2019-11-30 14:15

女指控男壁咚強吻猥褻 事後卻還視訊近一小時

2019-11-30 13:07

為錢反目！男子恐嚇朋友索50萬落網 只拿到3000

2019-11-30 14:44

危險性救災／安檢量大增 消防員喊吃力

2019-12-01 00:30

金城鬧區傳住宅火警 屋內堆滿雜物救火不易

2019-12-01 10:55

危險性救災／兩難…危險救災標準該怎麼訂

2019-12-01 00:17

危險性救災／消防署草擬 四大現場得不進入

2019-12-01 00:22

危險性救災／訓練不足？基層指雜務多

2019-12-01 00:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top