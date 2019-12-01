金城鬧區傳住宅火警 屋內堆滿雜物救火不易

2019-12-01 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



屋內堆滿雜物，消防人員寸步難行，增加救火的困難。圖／金門縣消防局提供 分享 facebook 金城鬧區昨晚發生住宅火警，濃濃黑煙由3 樓陽台竄出，嚇壞附近住戶，所幸金城消防分隊獲報立即趕往救火，花了20多分鐘，才將火勢控制，現場並無人員傷亡，火點位於3樓的神明廳，初估財損約為數十萬元，整起火警總計出動各式消防車及救護車6輛，動員消防及義消人員計33名前往搶救；金門消防局表示，整起火警詳細的火災原因及財產損失，將由消防局火調科進行後續調查。

金門縣消防局表示，指揮中心在30日晚上19時06分接獲民眾報案指稱，鄰近金門高中的珠浦西路附近社區發生住宅火警，3 樓有濃煙冒出，立即派遣金城及金寧消防分隊車組人員前往搶救，並由轄區第一大隊大隊長陳國瑋擔任救火指揮官，秘書呂英華也於接獲通知後，立即趕往現場坐鎮指揮。

帶隊官小隊長李錫安到場，在接觸報案人後，屋主表示尚有2個小孩還在屋內，指揮官立即指揮所屬分為人命救援組及滅火搶救組入室搶救。由於火災現場為3層樓RC構造建築物，火點位於3樓，建築物內因置放大量紙箱、雜物、高梁酒及易燃物等，現場火載量極大，增加消防搶救困難，消防人員於入室後便逐層搜索屋主兒子所在的2樓及3樓的房間，經搜索後發現位於2樓的小兒子自行脫困下樓。

另外，屋主的大兒子在火災發生後逃離在3樓後側陽台避難，由指揮官陳國瑋指揮消防員由分隊長陳莒揚率職消許政勤及許俊偉由隔壁房屋三樓的陽台爬至受困者所處位置協助脫困，該名民眾由於有吸入濃煙懷疑有吸入性嗆傷，立即由救護車送往醫院進行救治。

現場消防人員部署2條水線進入屋內進行人命搜救及滅火攻擊，搜救人員在找尋2、3樓房間後確認無人員受困屋內後，立即於3 樓集結，由小隊長李錫安帶領隊員陳榮海、陳天傑、周佳慶、王玉鑫進入3樓佛廳成功找到火點進行滅火攻擊，火勢於19時35分受到控制，並於19時40分撲滅。