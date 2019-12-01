交易虛擬貨幣 男子高鐵台南站前被搶1500萬

2019-12-01 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／即時報導



高鐵台南站前發生交易虛擬貨幣，買家被搶1500萬元。記者黃宣翰/攝影 分享 facebook

台南高鐵站前，11月28日傍晚發生虛擬貨幣搶案，葉姓男子與賣家相約在台南高鐵前面交易，他提著裝有1千5百萬現鈔袋子坐上對方車內，遭歹徒涉嫌行搶，葉被並推下車拖行10餘公尺後身上多處擦挫傷，歹徒駕車逃逸，警方鎖定作案黑色賓士轎車調查，昨天下午先逮捕3名可疑男子到案，今天清晨再拘提另1名男子釐清。

據了解，警方昨天到今天清晨先後逮捕4男，但4人都否認涉案，還在尋找贓款。從事虛擬幣仲介的屏東葉姓男子，在LINE群組得知有人欲販售虛擬幣，居間仲介傳達買賣訊息，雙方訊息往返多次，確認要購買50萬顆虛擬貨幣，現金價值為1千5百萬元的虛擬貨幣，並相約11月28日傍晚在台南高鐵前面交。

當天下午5點多，他將8百萬元、7百萬元現金分裝在袋子與行李箱內，從高雄搭高鐵抵達台南沙崙站，在大廳內等候對方。約下午5時40分，對方通知已到達高鐵2號站與3號站出口間的臨時停車區。

葉提著現金進到對方賓士車座內，右前駕駛座內男子下車坐上後座欲點算現鈔，駕車男子突然踩油門欲駛離，他直覺不對要求停車，剛好前面有車子擋住，對方被阻才停下車，但當前方車子駛離，駕駛隨即再踩油門。

當時情況狀緊急，葉捉著行李箱馬上下車，但點算鈔票男子也緊捉不放，拉扯間他被推下車，拖行了10多公尺，才被甩滾路邊，造成身體多處擦挫傷。葉男隨即報警處理，警方成立專案小組調閱路口監視器清查，鎖定歹徒乘坐黑色賓士轎車追緝中。