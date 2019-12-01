失智翁出門洗腎迷途 暖警專車送他至醫院

2019-12-01 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中報導侮



81歲林姓老翁日前出門洗腎，卻走到迷失方向累得直接席地而坐，民眾見狀趕緊報警，警方獲報趕赴現場，將只知道自己姓名的林姓老翁帶往他所描述的醫院詢問，才知道林當天預約洗腎卻遲遲未到，院方跟家屬都在找他，幸好有員警將他平安送達。

市警三分局東區分駐所警員石志中、鄭宗聖日前執行巡邏勤務時，接獲民眾報案稱在東區振興路一帶疑似有迷途老人。警方前往發現81歲的林姓老翁坐在路旁草地內樣貌無助，他向員警表示自己要到東區的醫院洗腎，走著走著卻迷路了，當時日正當中天氣炎熱，又熱又累只好坐在路旁休息。

員警透過人臉辨識系統確認林翁身分，閒聊中得知他有長期洗腎病史，便直接載林翁至其所述的醫院詢問，才剛走出巡邏車，護理師便走出問「他跑去哪裡？」原來林翁是該醫院的「常客」，當天原要至醫院洗腎卻遲遲未出現，院方跟家屬都在尋找林翁。

林姓老翁因罹患失智症思緒混亂，幸好沒有忘記就醫的醫院。林翁兒子接獲通知後趕到醫院，不斷地向員警道謝，幸好有警方熱心協助，才能讓父親免於發生意外。